Feroz incendio en un spa en China deja 18 muertos

Según testimonios, varias personas tuvieron que saltar por las ventanas para salvarse.

Al menos 18 personas han fallecido y dos han resultado heridas en un incendio que se ha producido este domingo en un spa en la provincia china de Zhejiang, en el este del país, informa la cadena estatal CCTV.

Ocho personas han muerto en el lugar, mientras que las otras diez fallecieron después de que fuesen trasladadas a un hospital.

#BREAKING At least 18 dead, 2 injured after fire broke out Sunday in foot spa in China’s Zhejiang Province pic.twitter.com/d1OQi06TMj

— CGTN (@CGTNOfficial) 5 de febrero de 2017