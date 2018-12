Compartir en familia y con amigos las fechas de navidad y año nuevo es la escena que debería ser el común denominador por estos días en los hogares colombianos, máxime con el fin de semana extendido entre viernes y martes que se ha configurado el presente año. El manjarblanco, la natilla, los buñuelos y los tradicionales dulces con los que se acompañan las noches de la novena con la que se espera el nacimiento del Niño Dios se convierte en el marco perfecto tanto para la noche del 24 como para la del 31. Sin embargo, hoy en día no todo es así de armónico.

Empezando con el ánimo de las personas en decorar los frentes de las casas. Hay indiferencia ante las fechas ya sea por aspectos económicos, por cuestiones laborales o por la excusa de que el tiempo corre tan rápido que más se demoran en colocar los adornos que en enero estar bajándolos. Se ha reducido notoriamente el gusto por decorar en navidad y el compartir con los vecinos y familia escasamente se lleva a cabo en las fechas citadas.

La celebración de navidad y año nuevo debe ser todo el mes de diciembre. Que se sienta el gusto por lo vivido durante los once meses que preceden el año que termina. Lo bueno para repetirlo. Lo que no salió tan bien para reflexionar y mejorar a partir de los resultados obtenidos. Diciembre es el mes del balance, a la vez de la proyección al futuro inmediato. Nos colocamos metas, las cuales puedo decir que en ocasiones son muy altas por el mismo furor de las fiestas navideñas, sin embargo esa es la esencia de la época. El soñar en grande para construir en grande. También hay que decirlo, no vale nada con soñar y visionar metas sino colocamos nuestro empeño en sacarlas adelante.

De mi parte he aprendido con el pasar de los años a darle valor a las cosas simples. Aún me falta, pero voy por buen camino. Con un poco de paciencia, tolerancia, respeto y gusto se llegan a configurar relaciones de amistad, laborales, familiares y del diario vivir que en este tiempo se hace bien evocar y así no se les diga de forma expresa se siente un agradecimiento hacia el otro que ha permitido con sus diferentes actitudes enseñarnos a ser mejores personas. Feliz Navidad.