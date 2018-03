Productos de diferente tipo están siendo usados para engañar a los colombianos prometiéndoles resultados milagrosos, productos ilegales, como por ejemplo, reducir de peso, mejorar el coeficiente intelectual y mejorar el desempeño sexual.

El director general de Invima, Javier Humberto Guzmán Cruz, asegura que estos productos no están siendo registrados en el Invima, “Muchos de estos productos tienen sustancias prohibidas en Colombia, como por ejemplo la Sibutramina y muchos otros tienen ingredientes activos, es decir, medicamentos que no son declarados, que no sabemos las sustancias, que están mezclados con otros componentes”.

Estos productos están poniendo en riesgo la salud de los colombianos, con presentaciones en capsulas o tabletas, donde usualmente suelen venderse a través de las redes sociales y en las diferentes plataformas digitales.

“En general estos productos vienen en suplementos dietarios, se venden en plataformas electrónicas y redes sociales, con nombres llamativos como Max, Ultra, Macho, Rino o como Power, engañando a los colombianos con que son curas milagrosas”. Afirma Javier Guzmán.

Invima permanece al tanto con el tema de salud y educación sanitaria, responsabilidad sanitaria, destrucción y suspensión de perfiles en páginas web y en redes sociales. Los ciudadanos pueden denunciar este tipo de casos desde su celular con el *767# o a través de la página web www.invima.gov.co o vía email, uri.invima@invima.gov.co.