Facultades peligrosas

Ningún sistema de gobierno es perfecto, los regímenes democráticos son los que más se acercan a regular las re-laciones de los ciudadanos en condiciones de justicia, entendiendo por esta la búsqueda de la felicidad de los asociados o de dar a cada quien lo que le corresponde; en los sistemas democráticos hay dos características vitales, la primera que el pueblo es el único soberano y mediante el voto popular cede esa soberanía temporalmente en los candidatos elegidos; independientemente de la clase social, de la religión que profese o del nivel escolar cada ciudadano tiene derecho a un solo voto, en eso somos iguales. La segunda característica consiste en que las instituciones están dise-ñadas para complementarse en el cumplimiento de las funciones públicas cuyo objeto es generar progreso en la calidad de vida de los habitantes de una región determinada, así por ejemplo en los municipios de Colombia se han establecido dos instituciones de gobierno elegidas por el pueblo como soberano, el Concejo y el alcalde, el primero está instituido para hacer control político y admi-nistrativo a los actos de manejo de recursos y bienes públicos que ejecuta el segundo; funciones de control que están plenamente instituidas en la Constitución y la ley, si cede esas facultades o funciones al alcalde se rompe el sistema democrático, además se desconoce al pueblo que cedió su soberanía en favor de los concejales y lo más delicado desaparece el control, lo que provoca que los actos de gobierno carezcan de la suficiente seguridad que garantice que los bienes y recursos públicos sagrados se utilicen de la mejor manera. La figura de ceder funciones a manera de facultades está prevista en la ley pero no de forma totalitaria, debe hacerse por temas y tiempo determinado, dotadas de los estudios y datos necesarios en cada caso particular, no es lo mismo dar fa-cultades para una reforma administrativa en la planta de cargos de una alcaldía que para la disposición de bienes inmuebles pertenecientes al municipio, o para hacer créditos con cargo al presupuesto municipal o pignorar las rentas municipales, o para realizar reformas tributarias, todas estas funciones del Concejo requieren que de forma individual el alcalde las solicite al Concejo y las justifique; pero no es lógico en un municipio que en un mismo acto del Concejo se entreguen todas las funciones que la ley y la constitución prevé para los Concejos y que buscan evitar que se vulneren derechos de los ciudadanos y se desequilibre financieramente al municipio que es de todos los que viven y tributan en él.