“Estoy vivo gracias a Dios y a la sangre de los tulueños”: Rafael Rodríguez

Hoy, visiblemente mejorado, asegura que la Fe en Dios y el apoyo de los tulueños lo tiene en pie.

Seis meses atrás el fútbol aficionado de Tuluá seguía expectante de las noticias que cada día llegaban sobre el estado de salud de Rafael Rodríguez, el hombre que durante décadas ha estado al frente del Comité Municipal de esta disciplina y quien es sin duda el alma y nervio del torneo local en todas las categorías, certamen que llegó a su final ocho días atrás.

Rafa, como lo conocen todos en el mundo del balompié local, sufre unas de esas enfermedades llamadas catastróficas y aunque los pronósticos eran reservados y por momentos desalentadores, él, su familia y amigos cercanos siempre tuvieron la fe puesta en Dios y en su fortaleza para salir avante de este trance.

Por eso el pasado fin de semana, los asistentes al complejo deportivo Talento GV no ocultaron su emoción al ver a este combatiente del deporte al pie del cañón y cuidando cada detalle de las finales del Torneo de Fútbol “Corazón del Valle”.

“Yo estoy aquí para dar testimonio de que por encima de Dios no hay nada y que la oración es la mejor arma para derrotar la adversidad” dice Rodríguez, tras recordar que durante seis meses estuvo en una clínica, aislado pero nunca desconfió que volvería estar en las canchas de la Villa de Céspedes.

Agrega este apasionado del fútbol que hoy se siente más tulueño que nunca pues por su sangre corren hoy litros de vida que le donaron sus paisanos en Cali y Tuluá.

“Yo estaba aislado pero aún así sabía que todos estaban pendientes de mí y quiero por este medio agradecerle a todos los que dieron de su sangre para que yo me recuperara, es algo que mi familia y yo nunca olvidaremos” comenta el dirigente deportivo que dice sentirse como nuevo.

Los médicos que lo atendieron son los primeros sorprendidos con su recuperación, pues ha sido casi que milagrosa, a tal punto que las quimioterapias que le habían formulado para tratar el cáncer en la sangre que padece, hasta ahora no las ha requerido.

“Acá tengo este dispositivo que me pusieron para las quimios y que no me han practicado pues mi recuperación es evidente y eso se lo debo a Dios y a la virgencita que quieren que yo de testimonio ante otras personas que sufren la misma enfermedad para decirles que si es posible restablecerse”, emfatizó Rafael Rodríguez con una sonrisa que le ilumina el rostro.