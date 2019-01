Sharon Bober, directora del Programa de Salud Sexual de la filial de Harvard, el Instituto del cáncer Dana-Farber, dijo en una publicación de esta reconocida universidad estadounidense que “aunque es posible que tenga un cuerpo que envejece, todavía puede sentirse saludable, vigoroso y lleno de vida, y su vida sexual debería ser parte de eso”.

En personas mayores, una de las publicaciones de Harvard cita que, una encuesta reciente encontró que para la mayoría de los adultos mayores, una vida sexual saludable sigue siendo importante. La Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento Saludable de 2018 fue realizada por investigadores de la Universidad de Michigan y mostró que el 40% de las personas de entre 65 y 80 años de edad son sexualmente activas, y la mayoría de las veces tienen relaciones sexuales con una pareja romántica.

Esta encuesta también reveló que, ya sea que tengan o no una vida sexual activa, casi dos tercios de los adultos mayores dicen que están interesados en el sexo, y más de la mitad dice que el sexo es importante para su calidad de vida.

Así, que sea que usted tenga 20 años o 55, la Escuela de Medicina de Harvard, comparte algunas recomendaciones para mejorar su vida sexual.

1. Háblelo

La sexualidad cambia con el tiempo. Si cree que tiene problemas en este aspecto, pregúntele a su médico al respecto. “A menudo, los médicos no mencionan la salud sexual porque asumen que si el paciente no lo menciona, entonces el sexo no debe ser un problema”, dice Bober.

En hombres, por ejemplo, la función sexual en la mediana edad y más allá no se mantiene igual que en los años 30 y 40. Por ejemplo, el 50% de los hombres mayores de 50 años experimentan algún grado de disfunción eréctil, y es común que los hombres experimenten problemas de excitación, energía, y resistencia.

Cualquier cambio es importante comentarlo, no solo porque podría ayudarlo a mejorar su vida sexual, sino porque también está relacionado con otros problemas de salud. Por ejemplo, la disfunción eréctil puede ser el primer signo de problemas vasculares, como la acumulación de depósitos de grasa en las arterias. “Esto podría ayudarlo a reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular”, agrega Bober quien también enfatiza que cualquier pérdida de vitalidad física, falta de sueño de calidad y mayor estrés pueden afectar no solo su calidad de vida, sino también su función sexual.

2. Recuerde que el sexo ayuda a su memoria

Tener sexo de manera regular puede mejorar su memoria, según una investigación publicada en Archives of Sexual Behavior en agosto de 2018. En este estudio que contó con aproximadamente 6,000 personas de 50 años, los investigadores descubrieron que los adultos mayores sexualmente activos que también disfrutan de una relación emocional cercana con su pareja se desempeñaron mejor en las pruebas de memoria que los adultos mayores sexualmente inactivos.

3. Edúquese al respecto

Hay gran cantidad de material disponibles para cada tipo de problema sexual. Navegue por internet o visite una biblioteca o librería cercana. Seleccione algunos textos que se apliquen a usted y utilícelos para ayudarse a informarse mejor sobre el problema. Si hablar directamente le cuesta trabajo, usted y su pareja pueden subrayar los pasajes que más le gusten y mostrarlos entre sí.

4. Dese tiempo, sea paciente y amable consigo mismo

A medida que envejece, sus respuestas sexuales se vuelven más lentas. Usted y su pareja pueden mejorar sus posibilidades de éxito al encontrar un entorno tranquilo, cómodo y sin interrupciones para el sexo. Además, los cambios físicos en su cuerpo significan que necesitará más tiempo para despertarse y alcanzar el orgasmo. Trabajar en estas necesidades físicas en su rutina de hacer el amor puede abrir las puertas a un nuevo tipo de experiencia sexual.

5. Utilice lubricación

De acuerdo a la publicación, la sequedad vaginal que comienza en la perimenopausia, pero se puede corregir fácilmente con líquidos y geles lubricantes. Utilícelos libremente para evitar las relaciones sexuales dolorosas, un problema que puede hacer que la bola de nieve se convierta en un problema para la líbido y las tensiones en las relaciones. Cuando los lubricantes ya no funcionan. Si lo prefiere, discuta otras opciones con su médico.

6. Mantenga el afecto físico

Incluso si está cansado, tenso o molesto por algún problema, dedicarse a besar y abrazar es esencial para mantener un vínculo emocional y físico.

7. Practique el contacto físico

Las técnicas de enfoque sensorial que utilizan los terapeutas sexuales pueden ayudarlo a restablecer la intimidad física sin sentirse presionado. Muchos libros y videos educativos ofrecen variaciones sobre estos ejercicios. También es posible que desee pedirle a su pareja que lo toque de una manera que le gustaría que lo tocaran. Esto le dará una mejor idea de cuánta presión, de suave a firme, debería usar.

8. Pruebe diferentes posiciones

Desarrollar un repertorio de diferentes posiciones sexuales no solo agrega interés al hacer el amor, sino que también puede ayudar a superar los problemas. Por ejemplo, el aumento de la estimulación del punto G que se produce cuando un hombre entra por detrás de su compañero, puede ayudar de la misma manera a la mujer a alcanzar el orgasmo.

9. Escriba sus fantasías

Este ejercicio puede ayudarlo a explorar las posibles actividades que cree que podrían ideales para usted o su pareja. Intente pensar en una experiencia o en una película que lo excite y luego comparta el recuerdo con su pareja. Esto es especialmente útil para las personas con poco deseo.

10. Haga ejercicios de Kegel

Tanto los hombres como las mujeres pueden mejorar su condición sexual ejercitando los músculos del piso pélvico. Para hacer estos ejercicios, apriete el músculo que usaría si estuviera tratando de detener la orina en medio de la corriente. Mantenga la contracción durante dos o tres segundos, luego suelte. Repita 10 veces. Trate de hacer cinco series al día. Estos ejercicios se pueden hacer en cualquier lugar: mientras conduce, sentado en su escritorio o parado en una línea del banco. En casa, las mujeres pueden usar pesos vaginales para agregar resistencia muscular. Hable con su médico o con un terapeuta sexual sobre dónde obtenerlos y cómo usarlos.

12. Intente relajarse

Explore acciones para relajarse en pareja antes de tener relaciones sexuales, como jugar o salir a comer. Harvard también recomienda probar técnicas de relajación, como ejercicios de respiración profunda o yoga.

13. Use juguetes como vibradores

Estos dispositivos pueden ayudarle a una mujer a aprender sobre su propia respuesta sexual y a la vez le permitirá enseñarle a su pareja lo que le gusta.

14. Por último, no se rinda

Si ninguno de sus esfuerzos parece funcionar, no pierdas la esperanza. Su médico debería poder determinar la causa de su problema sexual y así mismo identificar tratamientos efectivos. Si no es el caso, deberían ponerlo en contacto con un terapeuta sexual lo ayudará a explorar los problemas que pueden interponerse en el camino de una vida sexual satisfactoria.

Fuente: health.harvard.edu