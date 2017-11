La Señorita Colombia se alzó como Virreina Universal de la Belleza la noche del domingo 26 de noviembre.

Aunque la pregunta que le formularon fue realmente complicada, a eso se le suman el error que cometió el traductor de su respuesta, en la ronda que compartían la misma pregunta las tres finalistas.

¿Cuál era la cualidad de la que más se sentía orgullosa y cómo la usaría como Miss Universo? Fue la pregunta que le formularon a las tres bellas mujeres, a lo que laura González respondió:

Soy supremamente apasionada por lo que hago… con pasión tengo disciplina.

Pero el traductor no entendió el espacio entre “Con – pasión” y su traducción fue “compasión”, refiriéndose al verbo compadecer.

También te puede interesar: Demi-Leigh Nel-Peters, representante de Sudáfrica es la nueva Miss Universo

Y no fue solo una vez, sino que cuando ella dijo:

Con pasión entrego todo mi ser en cada escenario que piso.

De igual forma repitió en error: With compassion I put my full self in every situation that I work at.

No sabemos si exactamente ese fue el causante de que no tengamos la máxima corona, pero sí ha causado molestia entre los que apoyaban a la colombiana.