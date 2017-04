Entrada a la Feria: los mismos $10 mil pero sin conciertos

En la zona de espectáculos del coliseo Manuel Victoria Rojas se ubicarán casetas, un circo, y posiblemente una casa del terror.

La junta directiva de la Feria de Tuluá anuncia varias modificaciones para la versión 62 del certamen y para empezar a ejecutarlas, designó como director ejecutivo al bugalagrandeño Germán Eduardo Marulanda Ruiz, quien le contó EL TABLOIDE varios de los ajustes que está efectuando junto a su equipo de trabajo para la Feria que se desarrollará del 15 al 19 de junio próximo.

El directivo manifestó que recibió la casa con informes económicos poco alentadores, pero que sin mirar atrás, está direccionado a sacar adelante la Feria 62, apoyado de un equipo de trabajo con mucha experiencia en el manejo del certamen.

Germán Eduardo Marulanda señaló que el objetivo de esta feria es lograr el retorno, el reencuentro con los amigos y el disfrute de las familias tulueñas y los turistas en torno a cada una de las exposiciones.

Las novedades

Frente a los cambios que se plantean, está la no realización de conciertos en el interior del coliseo Manuel Victoria Rojas. Por ello, en esta oportunidad el espacio de la zona de espectáculos se reorganizará para la ubicación de casetas exclusivas para la rumba.

Igualmente, en esta zona de espectáculos se instalará un circo que realizará tres funciones diarias, durante el certamen ferial.

Sumado a esto se trabaja en la posibilidad de ubicar una casa del terror americana, para el disfrute de todos los asistentes al Manuel Victoria Rojas.

“Todo esto lo estamos diseñando en la zona de espectáculos junto a una plaza donde se podrá compartir con los amigos, la familia en medio de la rumba y la diversión que integrará a adultos y niños”, enfatizó el directivo.

Entre las novedades está también el retorno de la vaquería a la plaza ferial y la apertura de stands de innovación, tecnología y medioambiente.

Actualmente, al interior del coliseo, se adelanta la construcción de un parque de 4.500 metros cuadrados, en el que se invertirán 700 millones de pesos, que posteriormente podrá ser aprovechado por la ciudadanía en general.

Sin casetas en la 30

Las directivas de la Feria 62 igualmente decidieron eliminar la instalación de casetas y vendedores ambulantes sobre la carrera 30. “Buscamos con esto descongestionar la vía y no generarle incomodidades a los visitantes o a quienes lleguen al coliseo a hacer filas”.

Según lo explicado, a los vendedores que llegan de otras ciudades tratarán de ubicarlos en otros lados.

Con esta medida, los directivos feriales buscan que la ciudadanía ingrese al coliseo de una u otra manera y así garantizar el éxito de las casetas, pero tambien es decirle a los visitantes que disfruten de las diferentes exposiciones.

Concierto

Frente a la posibilidad de llevar a cabo un sólo concierto en el estadio Doce de Octubre, Marulanda Ruiz dijo que a la fecha no han definido cuál será el empresario o entidad encargada de realizarlo y mucho menos la parrilla artística y el costo de la boletería.

“Esto no quiere decir que no vayamos a tener eventos culturales y lúdicos en el interior del coliseo, vamos a tener presentaciones en el pueblito artesanal”, puntualizó.

Adecuaciones

Frente a los trabajos de remodelación que se adelantan en el interior del coliseo, Germán Eduardo Marulanda Ruiz manifestó que estos no afectan ninguna de las áreas de exposición, por cuanto se realizan en la zona verde del acceso principal al coliseo. “Lo único que se reduce en una mínima parte es el área de maquinaria”, expresó.

El presupuesto ferial

La realización de la Feria 62 de Tuluá, de acuerdo con lo expresado por el director ejecutivo del certamen, tendría un costo aproximado a los 1.200 millones de pesos. “Los ingresos serían por concepto de boletería, venta de los stands y patrocinios, y equiparando con los gastos podríamos decir que no tenemos un presupuesto muy amplio para cubrir todas las necesidades, pero con organización optimizaremos los recursos”, puntualizó.