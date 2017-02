En busca del respeto

“…entre más caca la persona, más seguidores tiene. Que alguien me lo explique pues…”

Leyendo en profundidad el porqué del nuevo Código de Policía y de Convivencia con entrada en vigencia desde el pasado 30 de enero se da uno cuenta que el convivir es una de las acciones más complejas en nuestra sociedad actual, unido a ello el desconocimiento que en las nuevas generaciones se tiene del poder, la función y la actividad de la policía. El objetivo general de la Ley 1801 de 2016 precisamente es ése, determinar el ejercicio de la policía en cuanto a poder, funciones y actividades enmarcadas en el cuidado de la sana convivencia al supervisar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas.

Dentro de la sana convivencia se cuenta con el respeto y la tranquilidad de las personas. No hay cómo llegar a casa y poder descansar en pleno de las actividades laborales, disfrutar de la familia, relajarse, dormir, olvidarse un poco del estrés que llega a causar el contexto laboral. Pasar de lo social a lo unipersonal para tomar un respiro del día vivido y empezar de nuevo a la mañana siguiente. Eso es privacidad y así está contemplada en el nuevo Código, como está contemplado en el artículo 31 el derecho a la tranquilidad y a las relaciones respetuosas. Es tan fácil irrespetar a los demás que en ocasiones no nos damos cuenta de ello, considerando entre líneas que el respeto y la suavidad en el trato a las personas debiera ser lo constante. ¿Por qué hoy en día están ganando tanto terreno en la sociedad las personas ofensivas, dañinas para las relaciones y para la armonía de los lugares, incluso de los países, como lo que está pasando actualmente en el mundo? No he podido entender eso. Entre más caca la persona, más seguidores tiene. Que alguien me lo explique pues.

En términos del Código se irrespeta a alguien o se interfiere en su tranquilidad cuando en el vecindario se organizan de modo particular fiestas, reuniones sociales o actividades con alto impacto auditivo, esto es con alto volumen. Tengo que decirlo es una de las conductas que más duro me dará cumplir porque las reuniones entre vecinos y amigos son de lo mejor. Una alternativa es descentralizar la bulla de las casas y alquilar lugares propios para los compartir, a menos que se quiera incurrir en una multa de $393.440 y que nos levanten el equipo de sonido.

Otras formas de alterar la tranquilidad de los demás en público conforme al artículo 33 de la citada ley es irrespetar las normas de lugares como salas de velación, cementerios, clínicas, bibliotecas y museos; realizar actos sexuales o de exhibicionismo y consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas. Una muy particular es el irrespeto en que se cae frente a un tercero al limitarle u obstruirle en público las manifestaciones de cariño y afecto que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo. Me pregunto: ¿Hay algún medidor para ello que indique si se está pasando?