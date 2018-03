Parroquia Santa María de los Ángeles – Buga

Domingo de Ramos

9:00 am Solemne bendición de ramos y precesión. Sale de la calle 8 con cra. 19 esquina hasta la cra. 3 Sur; continúa por la cra. 17 hasta llegar a la calle 5 Sur y luego hacia el Templo.

Eucaristía

7:00 pm Eucaristía.

Lunes y martes Santo

2.00 pm – 5:00 pm Confesiones

7:00 pm Eucaristía y Reflexión

Jueves Santo

4:00 Pm. Cena del Señor y lavatorio de los pies

– Procesión al Monumento.

El Santísimo quedará expuesto para adoración hasta las 10:00 pm. Hora santa.

Viernes Santo

Viacrusis

9:00 am. Sale de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, baja por la calle 8 Sur, se pasa frente al supermercado Cañaveral; continúa hasta llegar a la Hacienda La Julia, se gira a la derecha y luego al templo.

3:00 pm. Celebración Litúrgica.

Proclamación de la pasión.

Adoración de la santa Cruz.

Comunión.

7:00 pm. Reflexión sobre las siete palabras.

Nota: La colecta de este día será destinada para los Santos Lugares.

Sábado Santo

10:00 am. Celebración Mariana

8:00 pm. Solemne Vigilia Pascual

Bendición del fuego.

Liturgia de la palabra.

Liturgia Bautismal (Bautismo si hay).

Bendición del Agua – Fuego y objetos religiosos.

Eucaristía.

Domingo de Resurreción

9:00 am. Procesión sale de la Cra. 15 del Parque de Los Ángeles hasta la Calle 4 bis Sur, gira por la cra. 16, hasta la Calle 5 Sur y luego se llega al templo.

Parroquia San Juan Bautista de Guacarí

Domingo de Ramos

7:00 a.m. Eucaristía en la parroquia.

7:00 a.m. Eucaristía en el corregimien-to de Guacas.

9:00 a.m. Bendición y Procesión de Ramos.

Llevar árboles para sembrar o banderitas blancas.

Recorrido: inicia en la Carrera 9 con Calle 3, sube por la Calle 3 hasta la Estación del Ferrocarril.

Responsables: Comunidad N.E. Espíritu Santo y Cofradía Sagrado Corazón de Jesús.

10:00 a.m. Celebración eucarística campal en la Estación del Ferrocarril.

10:00 a.m. Celebración eucarística en Canangua.

5:00 p.m., 6:00 p.m. y 7:00 p.m. Celebración eucarística.

Jueves Santo

4: 00 p.m. Celebración eucarística en Guacas.

5: 00 p.m. Eucaristía Solemne de la Cena del Señor.

Lavatorio de los Pies.

Responsables: Comunidad N.E. San Roque.

Hora Santa: Guardia de Honor Bomberos Voluntarios.

Cirios para el monumento entrada del templo e incienso despacho parroquial.

10:00 p.m. Acto de Adoración al Santísimo Sacramento en el Monumento.

11:00 p.m. Cierre del Templo.

Viernes Santo

Oración, ayuno y caridad.

8:00 a.m. Santo Viacrucis.

Inicia en la barrio La Luisa carrera 3B con 4sur. II estación Cra. 3D con 4 sur termina en el coliseo Ricardo Arturo Torres.

Predicación sobre la cruz, momento de oración, ofrecimiento del dolor de todas las familias que han perdidos sus hijos y seres queridos.

5:00 p.m. Procesión de la Soledad y Novena de la Divina Misericordia.

Sabado Santo

8:30 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Bendición del Agua y el Fuego. Renovación de las promesas bautismales.

Presentación de las Reliquias de San Roque enviadas desde Montpellier Francia.

12.00 p.m. Procesión de Resurrección.

Recorrido: sale del Templo por la Carrera 9ª baja la Calle 3ª, voltea por la Carrera 11, toma la 2 la Calle 3ª, Calle 4 y llega de nuevo al Templo.

Domingo de Resurrección

“10:00 a.m. Eucaristía y Bautizos.

5:00 p.m. Eucaristía y Novena de la Misericordia.

Seminario Mayor de los 12 Apóstoles

Domingo de Ramos

6:00 pm. Eucaristía de bendición y procesión de ramos

Lugar de encuentro:

Entrada capilla del seminario

Jueves Santo

2:00 pm. Misa en la Cena del Señor

7:00 pm. Hora Santa

Viernes Santo

9.00 am. Santo Viacrucis en conjunto con las parroquias Nuestra Señora del Pilar y Santa Madre de los Ángeles.

2:00 pm. Celebración litúrgica de la pasión y muerte del señor

7:00 pm. Procesión del santo sepulcro

Sale de le Parroquia Santo Domingo de Guzmán.

Sábado Santo

5:00 pm. Solemne Vigilia Pascual.

Bendición del fuego y el agua.

Renovación de las promesas bautismales.

Domingo de Pascua

6:00 pm. Solemne Eucaristía en la pascua del señor.