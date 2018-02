Esperanza va por más

Con base en cuatro propuestas que incluye el trabajo por la niñez, mujer, educación y justicia hace su campaña en pos de una curul a la Cámara de Representantes, la abogada tulueña Esperanza Delgado.

La dirigente que goza de reconocimiento en la rama judicial vuelve a la arena política luego de lograr en la pasada contienda electoral más de 15.000 votos. Delgado fue la única aspirante que logró obtener votos en los 42 municipios del Valle del Cauca, hazaña que espera repetir.

Sigue en la lucha

Luego de su paso por la secretaría del Concejo Municipal, el abogado William Peña Sabogal decidió continuar bajo la disciplina del Partido de La U y en esta ocasión está promoviendo las candidaturas de Jorge Eliécer Tamayo y Roosvelt Rodríguez, quienes aspiran a la cámara y senado respectivamente.

El concejal le dijo a este medio que no ha descartado proponer su nombre como uno de los posibles aspirantes de esa colectividad a la alcaldía de Tuluá.

“No he dejado de prepararme y sigo trabajando con la comunidad y es esta la que me pide postular mi nombre para ser alcalde de mi pueblo” afirma el jurista.

Se quedaron listos

Como ocurrió en los diferentes municipios del país, en Tuluá y Buga amigos y no amigos de Rodrigo Londoño “Timo” se quedaron con las ganas de verlo, pues el dirigente aduciendo razones de seguridad decidió cancelar su gira por el Valle del Cauca. El candidato de la Fuerza Revolucionaria del Común lamentó la agresividad con la que ha sido recibido en los distintos departamentos del país. La agenda del aspirante se podría retomar en los próximos días una vez se tomen correctivos en el tema de seguridad

A Mayra le suena la idea

Aunque es cuidadosa a la hora de referirse al tema, la joven concejal de Bugalagrande, Mayra Alejandra Daza le gusta la idea que algunos de sus coterráneos la vean como una carta para la alcaldía de esta localidad del centro del Valle.

La dirigente política cumple con una buena labor en el concejo además del trabajo social que es permanente en la zona urbana y rural bugalagrandeña.

Vargas se enojó

Una vez más el candidato a la presidencia de la república, Germán Vargas Lleras no pudo escapar a su malgenio y se paró en medio de una entrevista que le realizaban estudiantes de Uniminuto.

Al exvicepresidente en el gobierno Santos, le disgustó que le preguntaran el porque no marcaba bien en las encuestas de los grandes medios.

Bastante ofuscado, Vargas Lleras los remitió a revisar otras mediciones que se han hecho en la costa norte de Colombia y en los santanderes donde marca primero en la intención de los votantes. ¿Será que le falta la valeriana de Uribe? se pregunan algunos.

Edison no para

Por los distintos municipios y departamentos del país continúa su campaña al senado Edison Delgado.

El dirigente bonaverense es considerado una de las cartas claves del Partido Liberal en el propósito de mantener la fuerza en el Congreso de la República.

En Tuluá y el centro del Valle son varios de los movimientos que lo respaldan en su aspiración.

Pobre balance

No salieron bien librados los senadores y representantes a la cámara por el Valle del Cauca a la hora de hacer el balance sobre los resultados que deja hasta ahora la gestión parlamentaria.

Hubo muy pocas iniciativas propias, la mayoría se sumaron a las lideradas por otros.

También se destaca que las iniciativas de los dirigentes estuvieron orientadas a beneficiar a Cali y Buenaventura, las demás regiones brillaron por su ausencia. Un insumo para tener en cuenta a la hora de votar.

Vuelve Arcila

Luego de haberse quemado en la puerta del horno en la contienda pasada, el dirigente de Rol-danillo, Henry Arcila Moncada decidió aspirar nuevamente y en esta ocasión en una llave con Heriberto Sanabria Astudillo. El aspirante que hace parte de la lista del Partido Conservador tiene su base electoral en el norte del departamento y ha hecho importantes alianzas en Cali. Arcila no pierde la fe de ser uno de los trece elegidos por el Valle.