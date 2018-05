Un grupo de ochenta estudiantes de la Institución Educativa de La Magdalena denunciaron lo que ellos consideran problemas en el funcionamiento de programas como el de la alimentación y algunas fallas estructurales en la planta física.

De acuerdo con lo dado a conocer, desde el inicio del año escolar no han tenido de forma regular ni consecutiva la alimentación del programa del PAE y los almuerzos apenas lo recibieron quince días atrás; además y pese a que fue un compromiso tampoco cuentan con servicio de transporte escolar gratuito.

Con respecto a las instalaciones, los estudiantes indican en la misiva enviada al alcalde Julián Latorre Herrada que se presentan deficiencias graves a tal punto que los servicios sanitarios fueron entregados sin la respectiva tubería, el espacio para la cocina no cuenta con los elementos mínimos para su funcionamiento, no hay estufa, lava platos, ni utensilios para cocina, lo mismo sucede con el espacio destinado para el comedor comunitario, no cuenta con mesas, ni con sillas.

Agregan que el espacio para la biblioteca no tiene libros, ni mesas.“La problemática ha sido expuesta de manera reiterada pero hasta ahora no ha sido posible hallar una respuesta” indican los líderes del plantel.

Sobre el tema el concejal Gabriel Fontal Grisales llamó la atención del gobierno local e indicó que con fallas tan protuberantes no entiende como en Buga se habla de ser modelo en educación cuando ni siquiera se ha podido consolidar la jornada única, la cual está en pañales.

El secretario de Educación, José Ebert Arango anunció una visita a la intitución la próxima semana.