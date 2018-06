Qué es la quelación

Aunque es una terapia que se aplica en los Estados Unidos desde hace 40 años, aún existe poca información en el país sobre su aplicación y consecuencias. De acuerdo con fuentes médicas, la quelación es un procedimiento mediante el cual se aplican agentes quelantes que obran como eliminadores de metales pesados en el cuerpo pero se deben administrar bajo una rigurosa supervisión médica en razón a los riesgos inherentes.

En respuesta a la creciente utilización de la terapia de quelación como medicina alternativa y en circunstancias en las que la terapia no debe ser utilizado en la medicina convencional, varias organizaciones de salud han confirmado que las evidencias médicas no son compatibles con la eficacia de la terapia de quelación para cualquier propósito que no sea el tratamiento de la intoxicación por metales pesados.

Instituciones como el Colegio Estadounidense de Toxicología y la Academia Estadounidense de Toxicología Clínica han advertido que algunos medicamentos que se vienen utilizando en los procedimientos de quelación pueden tener efectos secundarios graves tales como daño hepático y renal, cambios en la presión arterial, alergias y en casos extremos hasta la muerte.

Por su parte, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer señala que “la terapia de quelación puede ser tóxica y tiene el potencial de causar daño a los riñones, latido irregular del corazón e incluso la muerte”.

Los productos de quelación de venta libre no están aprobados en los Estados Unidos.