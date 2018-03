Muchos católicos de Tuluá se acostumbraron a ver a Wilmar Pérez Montoya con su instrumento musical cantando y alabando en las diferentes eucaristías, pero lo que pocos sabían era que en su interior llevaba el deseo de ser sacerdote y servirle a la iglesia desde los púlpitos, pero ese deseo era ya un imposible por estar casado y tener una familia conformada.

Era tal el fervor y la pasión que brotaba de su ser, que su esposa en repetidas ocasiones le llamó la atención e incluso le llegó a decir que ella sentía que él a su lado no era felíz y que lo suyo estaba en el seminario o en los templos.

Y fue ella la que tomó una decisión que lo sorprendió. “Ese día llegué a casa como de costumbre y mi esposa me había preparado una comida especial y en ese instante me dio a leer una carta escrita con su puño y letra dirigida al obispo de Buga en la que renunciaba a mí, me quitaba toda responsabilidad con nuestro hijo para que pudiera ser admitido en la vida católica como sacerdote” cuenta Pérez Montoya.

Dato: La Parroquia Anglicana San Pablo Apóstol tiene su sede en la tradicional calle 25 de Tuluá

“Yo al leer esa carta comprendí el inmenso amor de ella hacía mí y le dije que por nada en el mundo renunciaría a un amor tan genuino y real como ese” añade el líder religioso en diálogo con EL TABLOIDE.

Pero en el corazón de este hombre se seguía ocultando esa vocación y fue cuando le hablaron de la Iglesia Tradicional Anglicana de Colombia y la idea le sonó.

“Hablé con mi esposa de inmediato y le dije que había esa posibilidad y su apoyo fue irrestricto y empecé este camino que luego de cinco años no ha sido fácil pues he tenido que enfrentar muchas barreras como la propia curia católica que ha pretendido desconocer mi ordenación a sabiendas que es legal desde el punto de vista episcopal” afirma el reverendo.

Frente a este tema, Wilmar precisa no entender porqué la presión pues al fin y al cabo su tarea como la de los otros sacerdotes romanos es salvar almas.

El origen

Aunque en Tuluá esta comunidad religiosa lleva apenas un lustro hay que decir que la Iglesia Anglicana y sus origenes se remonta al siglo dieciseis luego que el rey Enrique VIII de Inglaterra encabezara el cisma de la iglesia católica apartándose del mandato del Papa dando creación a la Comunión Anglicana que hoy es la iglesia mayoritaria en los Estados Unidos y hace presencia en los cinco continentes.

Dicha ruptura, según lo rezan los libros de historia, se dio luego que el pontífice romano de la época se negara a nulitar el matrimonio del rey, quien quería contraer nupcias con Anabolena, la mujer que se había apoderado de su corazón.

De acuerdo con lo explicado por el reverendo Wilmar, la diferencia entre la Iglesia Anglicana Tradicional y la Católica se centra básicamente en el tema del celibato, pues los sacerdotes de esta comunidad tienen esposa e hijos, es decir, una familia conformada y que además dan testimonio de la fe y el servicio a Dios.

Aunque son Cristocéntricos no desconocen a la Virgen María y de hecho afirma tajantemente que quien se llama cristiano y desconoce la existencia y la importancia de la Madre de Dios debe revisar su situación.

“Nosotros de María lo único que no practicamos es la creencia católica de la asunción en cuerpo y alma al cielo, pero lo demás es vital para nuestra fe” añade.

En la Iglesia Anglicana Tradicional se mantienen y respetan todos los sacramentos del catolicismo, pero en el caso del matrimonio no creen ni predican que sea para toda la vida.

“No nos parece justo que una pareja tenga que seguir atada cuando no hay condiciones para vivir, pues en algunos casos no se da con la media naranja, sino con un limón ácido” afirma joco-samente.

La Semana Santa

Para la Semana Mayor que se inicia se tienen las mismas celebraciones arrancando con el domingo de ramos, el jueves la cena del Señor, el viernes el Santo Viacrucis, y el sábado la solemne vigilia pascual.