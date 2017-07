El ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, aseguró que el delito de uso de información privilegiada no lo cometió pero que lo acepta.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, aceptó el delito de concusión por favorecer al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, sin embargo, aseguró que el delito de uso de información privilegiada no lo cometió pero que lo acepta ante la presión de la Fiscalía.