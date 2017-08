Electrizante polémica en Buga por contrato con la empresa Enelar

Un grupo de concejales, estudiantes universitarios y líderes comunales se oponen a la propuesta que presentó ante el Cabildo el alcalde Julián Latorre Herrada. Desde el gobierno se dice que la nueva concesión corregiría fallas del anterior.

Como se ha vuelto común en los últimos años el ambiente político administrativo de la Ciudad Señora está al rojo vivo.

En esta ocasión la controversia la suscita el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde Julián Latorre Herrrada ante la corporación edilicia y a través del cual pide facultades para iniciar el proceso legal que habrá de terminar con la concesión del alumbrado público a una empresa privada.

En la actualidad el servicio lo presta la empresa Enelar que lo recibió en concesión en el año 1997, contrato que desde su firma ha generado todo tipo de reacciones a tal punto que ha sido considerado como leonino y para muchos bugueños lesivo, debido que al momento de la firma no dejó establecidos compromisos como la atención a las nuevas áreas de expansión lo que ha generado dificultades para el desarrollo de diferentes programas habitacionales y de crecimiento empresarial.

A pesar de todas las críticas y señalamientos, las directivas de la empresa de origen araucano pudieron mantenerse y prestarán el servicio hasta noviembre de 2017.

El nuevo proceso

Aunque el alcalde Latorre Herrada tiene la mayoría decisoria en el Concejo Municipal, el debate se ha tornado intenso pues la oposición liderada por Carlos Londoño y Gabriel Fontal ha rebatido los argumentos del gobierno generando un ambiente de discusión en todos los estamentos bugueños, a tal punto que entidades como la Cámara de Comercio, en sendos comunicados, han solicitado un estudio minucioso del tema para que la nueva concesión no se vaya a convertir en una pesada carga para el sector empresarial.

Lo que dice la oposición

En diálogo con El Tabloide el concejal Carlos Londoño aseguró que el modelo de concesión presentado por el gobierno local no solo es lesivo para los bugueños, sino que viola también normas legales vigentes.

Para Londoño, quien estaba en en la coalición de gobierno pero se apartó por no compartir la propuesta del ejecutivo, la mayor dificultad que tiene la iniciativa radica en que la tarifa ya no se cobrará por kilovatios sino por pesos y eso se verá en el cambio de los rangos.

“Para ser un poco gráficos podría decirle que con el actual modelo a un usuario que durante los 20 años de la concesión se mantenga en el rango de los 0 a 150 kilovatios, la tarifa solo tendrá variación de acuerdo con el IPC, pero si se fija tal como lo contempla el Acuerdo objeto del estudio de 0 a 150 mil pesos en el rango 1 este variará en los tres primeros años de la concesión, pues el precio de la energía no es algo estable y entonces el impacto para el sector comercial e industrial será alto” asegura Londoño.

Hay otras opciones

Para el dirigente bugueño es un error que el alcalde y su equipo se cierren a que la privatización es el único camino y sugiere explorar otras posibilidades como el reasumir la prestación por parte del municipio tirando al piso la tesis de que lo público no es rentable.

“Yo le propongo al alcalde que reverse este proceso y piense por ejemplo en una alianza con las Empresas Públicas de Medellín, modelo exitoso que además ayudaría a modernizar todo el sistema”, dijo Londoño.

Una iniciativa conveniente

Para el concejal Andrés Felipe Moncayo las argumentaciones que han surgido en contra de la iniciativa carecen de fundamentos reales y llamó la atención de sus colegas que hoy se oponen, pues en el 2016 aprobaron el Plan de Desarrollo “Buga Renovada” y la Política Pública de Alumbrado Público y nunca expresaron voces contrarias a la propuesta del alcalde.

“En campaña política ninguno de los candidatos a la alcaldía y mucho menos al Concejo hablaron sobre reasumir el manejo del alumbrado público, pero ahora hay quienes se oponen a un proyecto que se ha estudiado a fondo y que traerá ventajas para el desarrollo futuro de Buga” precisó Moncayo.

Agregó que en la actualidad la alcaldía de Buga no posee ni el músculo financiero ni estructural para reasumir el manejo del servicio que el municipio demanda.

“Había un error que se había cometido por parte de los funcionarios de Planeación Municipal y eso permitió bajar cuatro puntos en las tarifas tanto para el sector residencial como el empresarial e industrial y eso hará que el impacto no sea negativo o vaya afectar la economía de los usuarios” precisó Moncayo.

Añadió que la comunidad no puede dejarse confundir por quienes están oponiéndose a la iniciativa, pues el estudio ha sido juicioso y no hay improvisación, riesgo que sí se correría en caso de no avanzar en una nueva concesión dejando al municipio en riesgo pues el contrato con Enelar se vence en cuatro meses.

“Hay un solo dato que habla de la seriedad del proyecto y en la garantía de que en el primer año de la empresa que resulte ganadora en la licitación se cambiará la totalidad de las luminarias instalando luces led” puntualizó Moncayo tras señalar que la nueva concesión que suscriba el alcalde permitirá corregir el tema de la expansión que hace 20 años no se incluyó causando un perjucio al desarrollo de la Ciudad Señora.

Los gremios se pronuncian

En sendos comunicados la Cámara de Comercio de Buga sentó su posición frente al tema e instó al alcalde y a los concejales “a continuar con el análisis jucioso del proceso”.

“Los sectores comercial e industrial resultan afectados por los incrementos en las tarifas propuestas en el proyecto de acuerdo mediante el cual se regula el tributo de Alumbrado público en el Municipio de Guadalajara de Buga, razón por la que solicitamos una revisión bajo criterios de equilibrio económico y calidad en el servicio” dice el comunicado emitido.

Agrega el comunicado que el municipio de Buga iniciará próximamente un proceso de licitación pública para entregar en concesión el alumbrado público y deberá adjudicarlo a la empresa que ofrezca las mejores condiciones y durante el término que dure el proceso de licitación y posterior adjudicación se contará con el tiempo para revisar a profundidad el estudio y realizar observaciones que vayan en beneficio de la comunidad.

El comunicado firmado por Yamily Pedraza asegura que la Cámara de Comercio de Buga contratará una firma o un gremio especializado en el tema, para que revise, emita concepto y aporte elementos técnicos que contribuyan a que la ciudad tenga un alumbrado público de calidad pero que no vaya en detrimento de la economía de los bugueños y en especial del sector comercial e industrial.