Parece mentira, pero es cierto. Los comerciantes de los alrededores de la galería central, que vienen padeciendo una invasión de garrapatas, se dirigieron esta semana a la Secretaría de Salud de Tuluá para buscarle una solución a la problemática y casi se van de espaldas cuando uno de sus funcionarios les respondió: “no tenemos presupuesto para realizar una fumigación”… ¡Plop!

Pero la respuesta tuvo su agregado. “Hagan una colecta entre los comerciantes afectados y que compren el veneno para fumigar”… ¡Y eso que ya pagaron los impuestos de este año!

La pregunta del millón. ¿En qué se estarán gastando el presupuesto en la Secretaría de Salud de Tuluá que ya no tienen ni para comprar un veneno para matar garrapatas… ¡Ni pa´allá voy a mirar!

Y para completar, en la Secretaría de Educación de Tuluá, tampoco tiene dinero para el transporte escolar de los estudiantes de la zona urbana este año, porque la disculpa es que las escuelas les queda muy cerca y se pueden ir a pie o en bicicleta… ¡Añañaiii!

Los vecinos de los barrios Farfán, Las Veraneras y Guayacanes, al occidente de Tuluá, acostumbrados desde siempre a transitar por dichos lugares se despertaron esta semana y se encontraron con un alambrado que les impedió pasar de un barrio al otro porque el sendero ya tenía dueño… ¿Cómo les parece?

El cerco puesto en la carrera 2A entre calles 22 y 22A está dejando incomunicados estos sectores populares del occidente tulueño sin que sus moradores hayan tenido ninguna notificación al respecto…¡Todo sucedió a sus espaldas!

Parece ser que este lote fue rematado por el municipio y ahora quien lo adquirió proyecta una urbanización que está promocionando a través de las redes sociales. Lo curioso es que la empresa propietaria del extenso terreno es muy cercana al mandatario de los tulueños…¡Ni pa´allá voy a mirar!

Tremendo escándalo formaron hace pocas semanas un grupo de pensionados y adultos mayores a los cuales la patrulla del espacio público les decomisó una banca de madera donde todas las tardes se reunían en la plaza cívica Boyacá a “botar corriente” y a hablar de todo el mundo pero sin sostenérselo a nadie. Fue tanta la bulla y la solidaridad que despertaron los viejitos que la abusiva patrulla del espacio público, les devolvió la banca, pero con la condición que no la volvieran a utilizar en el parque… ¡Qué atropello a la razón!

Los que más alzaron la voz para protestar fueron Osmiro Colonia, más conocido que “Care cartón”, el profe Severo Tascón y la vieja gloria del fútbol tulueño Richard Moreno… ¡No hay derecho, merecen respeto!

Los que no ven los de la patrulla del espacio público o se hacen los de la “vista gorda”, son los que venden artículos de segunda, los jíbaros, a las prostitutas y otros malandros que todo el mundo conoce. Ya hay un dicho entre los tulueños, lo que no encuentre en el parque Boyacá, es porque no existe…¡Y molestando a los viejitos!

Los tulueños que de cultura ciudadana tienen muy poco están pidiendo que les pongan recipientes de basura a lo largo de la calle Sarmiento y de la recién remodelada calle 25, desde la carrera 20 hasta la 3a., porque les da pereza llevársela hasta la casa u oficina… ¡Cómo la ven!

Preguntas pendejas. ¿Quién le pone el tate-quieto a los talleres de motos que utilizan los andenes de sus negocios para hacer sus trabajos y obligan al peatón a caminar por la calle?

¿Cuándo finalizarán las obras de la Alameda del Río que ya se acabó el mes de enero y los trabajos avanzan a paso de tortuga?

¿Será que regresaron los piques y las caravanas de motociclistas que el sábado pasado atormentaron a los moradores de los barrios Fátima y Nuevo Fátima en horas de la noche?

¿La deserción escolar que se presenta en Tuluá será por falta de autoridad de los padres que dejan que sus hijos hagan lo que les dé la gana?

¿Los aviones norteamericanos que llegaron a Colombia para participar en la Feria Aeronáutica y en el aniversario de los 100 años de la Fuerza Aérea, será estrategia para meterle miedo a Maduro, presidente de Venezuela?

Molestos están los Bomberos tulueños por el obstáculo que se viene presentando cuando salen a cubrir alguna emergencia y encuentran que sobre la carrera 29 A entre calles 24 y 25, a un costado de la escuela Antonia Santos, estacionan todo tipo de vehículos que los hace retroceder para tomar otra vía. Y en un incendio el tiempo es oro… ¿Dónde están los agentes de tránsito?

La invasión de un terreno, el pasado fin de semana en Andalucía, por más de un millar de personas no fue un hecho casual. En este año electoral no solo en la tierra andaluz se pueden presentar estos sucesos de personas que no tienen vivienda y que motivadas por quienes ya tienen experiencia en otros lugares del país tratan de “pescar en río revuelto” para lograr sus propósitos… ¡Una “papa caliente” para las autoridades y la policía!

La revista Semana tiene nuevos dueños. Esta semana los directivos de la publicación anunciaron que Jaime y Gabriel Gilinsky llegaron a un acuerdo para comprar el 50% de las acciones, para de esta manera entrar a formar parte de los conglomerados económicos del país que tienen medio periodístico.

Como es conocimiento general, el grupo de Luis Carlos Sarmiento es propietario del periódico El Tiempo; los hermanos Andrés y Alejandro Santo Domingo son los dueños de El Espectador, Caracol Televisión y BluRadio; y Carlos Ardila Lülle, es el dueño de RCN Radio y Televisión…¿Será por eso que los llaman el cuarto poder?

Los vecinos del barrio La Merced en Buga están preoocupados porque los ladrones de celulares se han apoderado del parque Biosa-ludable del sector y han robado a más de un joven que despre-venidamente recorre este hermoso espacio ignorando el peligro que corren con los consumidores de alucinógenos que son los potenciales bandidos… ¿Y dónde anda la policía?.