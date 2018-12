El concejal bugueño, Gabriel Fontal, montó en cólera esta semana cuando le llegó una ancheta navideña enviada por la Junta Directiva de esta institución y la devolvió iracundo… ¡Añañaiii”

En su perfil de Facebook, Fontal protesta porque no comparte el que se gasten el dinero de los contribuyentes en esta clase de regalos… ¿Cómo la ven?

Los enemigos de Fontal, que los tiene por todas partes, opinaron lo contrario. Que el concejal recibió la ancheta navideña de la Junta Directiva, y cuando la vio tan pobre con solo galletas y nada de licor fino, optó por devolverla manifestando que “eso pa´qué”… ¿Cuál será la versión verdadera?

Esta semana, después de mucho bla bla bla, se aprobó la Ley de Financiamiento que muchos colombianos la empezarán a sentir en el bolsillo desde el 1o. de enero del próximo año… ¡Y ni modo de irse para Venezuela porque allá está la cosa peor!

Tanto que hablaron del gobierno de Santos por aquello de la “mermelada” que repartió a los congresistas, ahora la llamarán, en el gobierno de Duque, Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional que tendrá el 20% del presupuesto nacional a disposición de los congresistas…. ¡Cójame ese trompo en la uña!

Preguntas pendejas. ¿El 2019 será el año del regreso de Cortuluá a la primera división del fútbol colombiano?

¿En las estadísticas sobre seguridad en Tuluá tendrán en cuenta los atentados sicariales que dejan heridos o se salvan de milagro?

¿Quiénes o quién será el responsable del daño que se viene presentando en el semáforo lateral de la carrera 40 con calle 29?

¿Cuantas personas han sido sancionadas aplicando el Código de la Policía por el uso o venta de la pólvora en esta época de diciembre?

¿Cuántas tarjetas de navidad y año nuevo le llegaron en esta temporada?

¿Ya realizó el balance de los propósitos que hizo comenzando el año y que no cumplió?

El próximo sábado 31 de diciembre Mundo 89, con el apoyo de EL TABLOIDE realizará el Desfile de Años Viejos con salida desde Levapan a la 1 de la tarde y recorrerá la Avenida Cali y la Jorge Eliécer Gaitán para culminar frente al Club Colonial Comfenal-co…¡Será un fies-tón!

Para el concurso ya han inscrito varios muñecos con los nombres de Duque, el presidente, Nacho Martán, Wi-lliam Gómez, Maduro, Celia Cruz, Javi Cifuentes, Nilsa de Espejo, Bart Simpson, entre otros. Habrá una gran premiación a los mejores. La inscripción es gratuita en la estación radial. Todavía hay tiempo… ¡A despedir el año con mucha alegría!

Los tulueños ya se están acostumbrado a vivir entre las balaceras. Esta semana se presentaron dos hechos, en el barrio Rojas y en la Avenida Jorge Eliécer Gaitán, donde una persona solo una persona salió milagrosamente herida…¡Ni que estuviéramos en el oeste americano!

Una de las vías más peligrosas que existen en el centro del Valle es la doble calzada Buga-La Paila. Lamentablemente las páginas judiciales de los periódicos de la región mensualmente registran las noticias sobre las personas que por diferentes motivos pierden la vida en este trayecto, la mayoría en accidentes de tránsito…¡Para andar con precaución!

El próximo viernes 28 de diciembre, a través del Facebook Live de EL TABLOIDE, nuestros amigos de Sala de Redacción, el informativo que transmitimos todos los lunes, podrán gozar de las “metidas de pata” de los periodistas que participan de este programa… ¡Seguro que se reirán un buen rato!

Los motociclistas tulueños tendrán que estar muy atentos de las medidas que tomó la Administración municipal para los días 24 y 31 de diciembre. A partir de las 12 de la noche del 24 hasta las 5 de la mañana del 25 de diciembre quedar prohibida la movilización en motocicleta y desde las 12 de la noche del 31 de diciembre hasta las 5 de la mañana del 1o. de enero, regirá la misma restricción… ¡No sea terco, evítese sanciones por parte de la autoridad!

Como ya es normal en las fiestas tradicionales de los municipios donde hay un reinado, al final los partidarios de las candidatas que no ganaron, montan en cólera. Eso pasó al final del reinado de las fiestas de Riofrío, los seguidores de las que no fueron tenidas en cuenta, no quedaron a gusto con la decisión del jurado calificador y gritaron a todo pulmón…¡El que gana es el que goza, decía Manolo Candaloza!

La inseguridad en los barrios Alvernia, Nuevo Alvernia y Entrerríos, principalmente en horas del día, sigue siendo preocupación de la comunidad. Esta semana, cuando se desplazaba a pie cerca a la iglesia de la Sagrada Familia del Alvernia, a la sicóloga Yolanda Acosta fu intimidada con arma de fuego y se le llevaron el bolso que portaba. Nadie la auxilió y eran las 7 de la mañana…¡La queja no es nueva!

Qué bueno es notar que la Industria de Licores del Valle, que estaba desaparecida de los eventos de la región, haya vuelto a patrocinarlos y con sus productos el Aguardiente Blanco del Valle y el Ron Marquez, muy queridos por todos los que alegran las fiestas… ¡Brindemos con el Blanco!

A pesar de la fuerte competencia de los mototaxistas, los conductores de taxis en Tuluá están satisfechos porque en esta temporada les ha ido mucho mejor que el año pasado y eso demuestra que la situación económica de los centrovallecaucanos mejoró para la mayoría, y eso que todavía falta toda una semana para cerrar el 2018… ¡Fuerza positiva!

Se nos acabó el año y se quedaron en construcción tres obras: la Alameda del Río, que está más lenta que una caravana de cojos; el mercadillo para vendedores de verduras y productos perecederos y el parque infantil Julia Escarpeta… ¡Ojalá les alcance el 2019!.