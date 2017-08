El Caucherazo

Los bomberos voluntarios de Tuluá ya no dan abasto para sofocar los incendios forestales que se han venido presentando a toda hora del día y la noche, especialmente en los lotes baldíos, cuya mayoría permanecen enmalezados. Las causas son diversas, el verano inclemente, los pirómanos y los propietarios de los lotes que le echan fuego a la maleza para evitar pagar por su limpieza… ¡Qué peligro!

A partir del 1o. de septiembre los usuarios del régimen contributivo de la EPS Coomeva en Andalucía, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Bugalagrande, Bolívar, Calima, Dagua, Ginebra, La Victoria, Obando, Restrepo, Sevilla, Toro, Versalles, Yotoco, Ansermanuevo, Caicedonia, tendrán que buscar otra entidad para que los atienda debido a que ésta dejará de prestarles el servicio de salud… ¡Pobre gente!

Esta semana se conoció que la Superintendencia de Salud aceptó el retiro voluntario de la EPS Coomeva por las dificultades que tiene para garantizar el servicio de salud a más de 298.000 afiliados en 223 municipios del país… ¡Ahora a buscarse la menos “pior”!

Preguntas pendejas. ¿Cuál será la razón por la que se reducen los homicidios pero aumentan desmedidamente los robos y los atracos en los barrios de Tuluá?

¿Cuántos comparendos sancionatorios se habrán impuesto en la región desde el 1o de agosto a la fecha ahora que entró a regir el Nuevo Código de la Policía?

¿A dónde irán a jugar fútbol los niños y los mayores ahora que la cancha del barrio Buenos Aires desaparece para construir un polideportivo?

¿Será que el ejército ahora con el nuevo equipamiento motorizado que le entregó esta semana la gobernación en la plaza cívica Boyacá capturará a la banda que ha sembrado el terror en las fincas ganaderas de la región centrovallecaucana?

¿Le gustaría vivir en Cáceres, un pueblo antioqueño donde caen 6.600 rayos cada mes?

¿Qué estaría exigiendo Álvarez Gardeazábal a los administradores del cementerio libre de Circasia, que le dijeron no recibirían sus despojos mortales cuando falleciera?

¿Si ya compraron los predios para dar continuidad a la calle 28 después de la carrera 30 para que el puente recién construido tenga alguna utilidad, por qué no empiezan las obras respectivas?

Varias quejas se vienen presentando por parte de las personas que acuden a la Casa de la Justicia de Tuluá, donde algunos Jueces de Paz están cobrando para solucionarles sus problemas cuando estos servicios son gratuitos. No son todos, pero la inquietud es enorme… ¡Qué tristeza!

lEn el centro del Valle del Cauca los usuarios de Movistar están molestos con este operador porque solo está ofreciendo hasta 10 megas en internet cuando en otras ciudades la oferta cobija 5, 10 y hasta 20 megas. Ahora las empresas exigen más tecnología para el desarrollo de sus negocios y parece que Movistar se quedó en el ayer… ¡A mejorar se dijo o se quedarán sin clientes!

Ahora los tulueños tendrán que comprar un perro guardián para poder salir a hacer sus compras a la tienda porque los ladrones están al asecho. La carrera 20 con calle 25, a pocos metros del bajo a nivel de Las Delicias, se ha convertido en un punto crítico en horas de la madrugada por cuanto los bandidos “bajan” de sus pertenencias a los empleados que madrugan a trabajar… ¡ Y no se ve un policía ni para remedio!

Y otro punto bien peligroso es el puente sobre el río Tuluá que une al corregimiento de Aguaclara con la transversal 12. Transitar por allí es exponerse a que lo roben a plena luz del día… ¡La ciudadanía pide más patrullaje!

Preocupante el número de accidentes de tránsito que se vienen presentando en Tuluá. El pasado martes se presentaron 6 y en todos ellos estuvieron involucrados motociclistas, tres de ellos resultaron heridos… ¿Falta de pericia, exceso de velocidad o violaron las normas de tránsito?

Si usted es motociclista y su casco no cumple con la norma técnica 4533 prepárese a comprar uno, so pena de recibir un comparendo por no cumplir con la Ley que lo ordena… ¡Después no diga que no sabía!

Y como si fuera poco, las bicicletas con motor, las bicimotos, y hasta las cuatrimotos tendrán que tener su correspondiente SOAT. Así pues que a ponerse las pilas de lo contrario llevará del bulto… ¡El sueldito ya no va a alcanzar para nada!

Los habitantes del corregi-miento de Aguaclara siguen clamando por todos los medios para que la administración de Vélez, el alcalde, les arregle la vía que poco a poco se ha ido deteriorando y su tránsito hacia sus hogares cada día se hace más difícil… ¡Ojalá los escuchen!

Pero los aguaclareños también están malucos porque el servicio de transporte público lo vienen prestando en unas busetas destartaladas, tanto, que prefieren desplazarse en motorratón… ¡Para tomar atenta nota!

Este aviso es para todos los comerciantes de la región. La policía tiene quejas de ciudadanos que han recibido llamadas telefónicas de supuestos grupos denominados Clan del Golfo, Úsuga y del Norte exigiéndoles fuertes sumas de dinero para no atentar contra su vida y la de sus familiares. Si usted ha sido receptor de estas llamadas, denuncie a la estación de policía más cercana, no se deje intimidar. Esta modalidad es vieja, pero muchos se asustan y pagan… ¡Están advertidos!

Los bugueños tampoco la están pasando bien en materia de seguridad. Los homicidios se volvieron a incrementar y esta semana una banda asaltó a un supermercado llevándose una fuerte suma de dinero y haciéndose pasar como guardas de seguridad… ¡Hasta el momento no han dado con los bandidos!

La pregunta que se hacen los investigadores de la policía es si es la misma banda que asaltó el pasado martes el negocio donde pagan las mesadas a los pensionados en Andalucía, de donde se llevaron $50 millones… ¡Están alborotados los bandidos!

A estos asaltos hay que sumarle el robo al Comité de Agricultores y Ganaderos de Buga, donde se alzaron con más de 180 millones de pesos en efectivo y el robo de ganado de las fincas aleñas al Corazón del Valle… ¡La sensación de inseguridad crece como espuma!

Esta semana la policía descubrió en Bogotá una fábrica clandestina de gaseosas y agua que utilizaba las marcas y las botellas de Postobón y Cocacola para comercializar sus productos. Así que mucho cuidado dónde compra estos artículos, no sea que le estén metiendo gato por liebre… ¡Qué peligro!

Por primera vez el expresidente Álvaro Uribe superó el 50% de desfavorabilidad entre las figuras de la política nacional. Sus adversarios aseguran que ese porcentaje seguirá subiendo… ¿Verdad o mentira?