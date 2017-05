El Caucherazo

Whatsapp no funciona, ahora todos somos Facebook.

Se cayó Whatsapp y se calló el mundo.

Aproveche la caída de Whatsapp y hable en persona entre ustedes de nuevo.

No sé si mi Whatsapp no funciona o nadie me quiere contestar.

Cuando se cae el Whatsapp y vuelves a los años 80´s.

Murió Whatsapp. En el gobierno de Uribe nunca pasó tamaña desgracia.

Whatsapp llegó al último reto de la ballena azul. Se suicidó.

No faltan los desocupados que se mantienen enviando a través de las redes cadenas pendejas que quitan tiempo y la mayoría son falsas. Ahora circula el cuento que hay que enviar a15 contactos un mensaje, de lo contrario tendrá que empezar a pagar por el uso del Whatsapp… ¡Desocupados!

Preguntas pendejas. ¿Tendrá razón el concejal Llener Darío Borja cuando opina “que Emtuluá se convirtió en una inmobiliaria y hoy tiene alquilada la planta de sacrificio, los servicios de acueducto y alcantarillado, la galería y hasta el edificio para que funcione Planeación Municipal?

¿A dónde irán a reubicarse después de octubre los bares co-reográficos, burdeles y cantinas en Tuluá?

¿Usted es de los que cree que en Colombia se vende el denominado arroz chino?

Tips políticos. En los corrillos de la plaza cívica Boyacá ya se dice que el sucesor de Vélez, el alcalde, será el ingeniero Duber Restrepo García, contratista del municipio que el pasado fin de semana lanzó tremendo discurso en la inauguración de la pavimentación de una parte del sector de Bosques de Maracaibo… ¡Añañaiii!

A propósito… en el discurso se le olvidó decir que ese pavimento se pudo hacer gracias a la gestión de la administración de “Chepe” Gómez. Lo cortés no quita lo valiente, decía mi abuelita.

El tulueño de corazón, el ingeniero civil Róbinson González González, anda recorriendo el país promoviendo su candidatura al Senado de la República, con el aval del Centro Democrático y cuenta con el apoyo de la Senadora Susana Correa… ¡Ojalá le suene la flauta!

En la reciente aparición de la Revista No Hay Duda, que dirige Jesús Salcedo Usma, Luis Antonio Ávila se pregunta ¿Por qué será que en algunos sectores de la ciudadanía señalan que transcurridos 16 meses de la administración municipal tulueña, se observa que el cambio prometido en campaña por el ingeniero Gustavo Vélez se ha reducido a convertir su alcaldía en un mandato familiar?… ¡Ni pa allá voy a mirar!

Toda una odisea afrontaron los periodistas de EL TABLOIDE esta semana cuando trataron de dialogar con los funcionarios de la Alcaldía de San Pedro. Primero, el alcalde Célimo Bedoya estaba muy ocupado y los remitió a la secretaria de Gobierno Yanine Palomino… ¡No sabían lo que les esperaba!

La funcionaria en mención se hizo esperar porque también estaba “muy ocupada” y cuando los hicieron seguir a su oficina, se disgustó porque ella no había autorizado su ingreso y les tocó salirse regañados… ¡Más fácil hablar con Donald Trump!

Para completar el calvario periodístico, se dirigieron hacia la Secretaría de Salud que orienta Alejandra Tascón para indagarle sobre el caso del suicidio de un joven ocurrido en su municipio horas antes y la funcionaria se negó a hablar del asunto dizque porque “no le competía” que era un tema a tratar con el sicólogo, mejor dicho, quedaron desconcertados… ¿En manos de qué funcionarios están los sanpedreños, por favor?

Mientras el ingeniero geólogo de la CVC, Juan Guillermo Arango, no está de acuerdo en construir un muro para evitar que la quebrada Presidente arrase con las viviendas que están cercanas al riachuelo entre los corregimientos de Chambimbal y Presidente “porque es una zona de alto riesgo y permitir su construcción es legalizar zonas que son subnormales y legalizar el riego”, los habitantes del lugar no duermen tranquilos… ¿Ahora quién los podrá ayudar?

Todo parece indicar que el profesional no ha estado en el terreno, porque allí ya existe un muro y lo que falta por construir es poco… ¡Plop!

El problema se agrava porque de no construirse un muro aledaño a la doble calzada, otra creciente de la quebrada Presidente podría llevarse parte de este carreteable… ¡Y después no digan que no se los dije!

La quebrada Presidente que limita con los municipios de San Pedro y Buga y es habitada en ambas riberas por pobladores que con sus crecientes se ponen en riesgo, han visto que en esta emergencia invernal algunos funcionarios de la Alcaldía de San Pedro se han hecho presentes en el lugar, mientras que los de Buga “han brillado por su ausencia”… ¡Dios los proteja de una desgracia!

Qué estará pasando en la oficina de prensa de Buga que han entrado en un largo letargo o será que los funcionarios de la administración de Julián Latorre, no producen ninguna noticia de interés para contarla a sus ciudadanos… ¡A despertarse y a justificar el sueldo, carajo!

Los tulueños siempre se jactan de conocer todos los sitios donde se pueden degustar los mejores platos de la cocina criolla y cada fin de semana andan en la búsqueda de algo diferente. El que le vamos a recomendar no es nuevo, pero allí venden un sancocho de gallina espectacular, aunque también tienen la tradicional chuleta, pescado frito, tamales y hasta una exquisita mazamorra. La atención es magnífica. Se trata de un kiosco ubicado frente a las canchas de Cortuluá en la vía a Tres Esquinas, no tiene pierde… ¡Me cuentan cómo les va!

Más falso que una moneda de cuero, es una vieja frase que todos usan cuando se refieren a algo que no es verdad. Ahora han acuñado otra frase, más falso que el abrazo que se dieron Vélez, el alcalde, y el directivo de Cortuluá Nacho Martán… ¡Añañaiii!