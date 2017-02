El Caucherazo

El pasado fin de semana, los ladrones violentaron la chapa de un vehículo estacionado en el parque principal de Roldanillo y se llevaron pertenenciaspor valor de 25 millones de pesos, entre ellas dos bolsos con equipos de parapente, altímetro, gps, sillas, objetos personales, entre otros. La unidad básica de investigación de la policía se puso a la tarea de rescatar lo robado y pudo localizarlo en Armenia y devolverlo a sus propietarios… ¡Buena la acción de la policía!

Los que fueron el hazme reír de los medios de comunicación esta semana en el centro del Valle fueron las unidades del Batallón “Batalla Palacé” que mediante un boletín informativo dieron a conocer la captura de dos adultos mayores en el sector de la galería central, quienes tenían en poder 7 armas de fuego artesanales… ¡Tremendo positivo!

Lo curioso del asunto es que a estas dos personas ya las han detenido en varias ocasiones por la misma razón. A ellos todo el mundo los conoce en el sector de la galería, no se necesita ser muy inteligente para poder ubicarlos, son los que arreglan las escopetas viejas y las armas hechizas que tienen los campesinos de las fincas de la región… ¡Pobre viejitos!

Todo parece indicar que cada vez que se produce un cambio en el personal investigativo del Batallón esta es la primera acción que realiza… ¡Añañaiii!

Nueva forma de atraco. Usted estaciona su carro en la calle, los bandidos le roban una placa y la alarma no se dispara y cuando usted regresa, te siguen, te sobrepasan y te muestran la placa por la ventanilla, como si se hubiese desprendido del carro en movimiento. Tal vez te quedes sorprendido al ver tu placa, y sin desconfiar, porque supones que realmente se te cayó. Decides parar, recuperarla y agradecer a quien generosamente desea devolverla.

Parar, es lo que los ladrones quieren que hagas y será demasiado tarde, tendrás mucha suerte si no eres herido o asesinado al ser atracado. No pares, sea el motivo que fuera, una placa solo vale 80 mil pesos, comparada con tu vida… ¡Pasa la bola!

El representante legal de la Fundación Enmanuel está buscando desesperadamente una finca en el perímetro del municipio de Tuluá para instalar un hogar donde los habitantes de la calle y los que tienen adicción a los alucinógenos tendrían alojamiento y tratamiento médico. Lamentablemente no ha podido encontrar el sitio porque cuando los vecinos del lugar elegido se enteran a qué se dedicará el predio, empiezan a quejarse y a oponerse por todos los medios… ¡Y eso que no es para el marihuanódromo!

Ya es tiempo que el alcalde de Buga, Julián Latorre entienda que la campaña política ya terminó y busque arrimarse a la gobernadora Dilian Francisca si quiere que la “Mona” lo mire con cariño y le programe obras que el pueblo bugueño necesita… ¡A dejar el orgullo en otra parte!

Los bugueños se extrañan que Víctor Manuel Salcedo, asesor de la gobernadora, y que habla de su Buga en todas partes, no haya intervenido para limar las asperezas entre Latorre y Dilian porque ese distanciamiento va en contra del pueblo del Señor de los Milagros… ¡Más acción y menos bla bla bla!

En días pasados se conoció la renuncia de la Magistrada María Patricia Balanta Medina a la dirección del Semillero de Derecho Procesal de la Uceva por motivos que desconocemos. Esta semana, el rector Jairo Gutiérrez Obando nombró al docente investigador y candidato a doctor Arlex Martínez Artunduaga como director de dicha entidad. Todos esperan que Martínez, iguale o mejore lo realizado por María Patricia cuando estuvo al frente del Semillero… ¡A Rey muerto, Rey puesto!