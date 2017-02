El Caucherazo

La Superintendencia de Industria y Comercio lanzará próximamente una agresiva campaña denominada “Un galón es un galón”, donde revisarán más de 5.000 estaciones de gasolina del país para comprobar que están vendiendo a sus clientes el galón completo… ¡Más de una estación de servicio será sancionada!

Parece que es una queja de los conductores ante la entidad reguladora porque la medida en las estaciones de gasolina nunca es la correcta. Quieren que se tomen los correctivos del caso y no se engañe a los clientes… ¡Ya era hora!

En las redes sociales vienen circulando muchos memes alusivos al Nuevo Código de la Policía y Convivencia, que empezó a aplicarse este mes y la mayoría de ellos son jocosos. Uno de ellos se refiere a la multa que tendrán los que se esconden de los Testigos de Jehová… ¡Ja ja ja!

En días pasados habíamos solicitado con urgencia mayor vigilancia para el sector del barrio Príncipe y Nuevo Príncipe y parece que se pasaron la sugerencia por la faja. Esta semana a un jugador de Cortuluá le robaron todas las pertenencias de su apartamento. Y como de costumbre nadie vio ni oyó nada… ¡Qué rabia!

Parece que los bandidos se la tienen velada a los integrantes del equipo tulueño porque a otro de ellos también le sucedió algo similar… ¿Será casualidad?

Para completar, en el estadio Doce de Octubre a los jugadores y cuerpo técnico del equipo “Corazón” les prohibieron ingresar sus vehículos al interior del escenario deportivo mientras realizan los reuniones previas al entrenamiento. Ahora tienen que dejar sus carros afuera exponiéndolos a que sean saqueados por los delincuentes que rondan el sector… ¡Después no digan que no se los dije!

Otra pata que le nace al cojo. Desde ayer viernes todos lo que son propietarios de bicicletas y motos eléctricas deberán tener licencia de conducción, Soat y revisión tecnomecánica, de lo contrario las autoridades de tránsito los podrán multar… ¡Se nos fue el aumento del 7%!

Hasta el final de este mes la organización de Los Famosos Buscan La Fama recibirá las solicitudes de las entidades sin ánimo de lucro que aspiren a ser beneficiadas por este espectáculo artístico.