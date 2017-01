El Caucherazo

El pasado fin de semana cuatro borrachitos quisieron ponerse de ruana a Riofrío y arremetieron contra los policías que les llamaron la atención cuando hacían escándalo en el parque principal, lesionaron a varios de ellos antes de ser capturados. Ahora tendrán que responder por ataque a servidor público… ¡Están jurando que no volverán a tomar!

Los vecinos que acostumbran realizar sus ejercicios físicos en el parque infantil Julia Escarpeta están solicitándole el Imder, entidad encargada de tener presentable este espacio dedicado a la recreación que por favor contrate a alguien que le pase una guadaña a las zonas verdes que están enmontadas y abandonadas… ¿Será posible?

Los que tienen vehículos automotores y residen en el centro y norte del Valle del Cauca están bien verracos con la mona Dilian, la gobernadora, todo porque cuando quisieron pagar el impuesto de rodamiento de sus vehículos les salieron con el cuento que la plataforma estaba fuera de servicio y que si quería ganarse el descuento del 15% que termina al final de este mes tenía que ir hasta Cali… ¡El mismo cuento de cada año!

Mejor dicho, el descuento ofrecido se va en pasaje y viáticos… ¡Así pa’qué!

Uno se queda aterrado de la gente que vive en otro mundo. No oye la radio, no lee y de la televisión solo le pone cuidado a las telenovelas. En estos últimos días se ha venido socializando el nuevo Código de la Policía que entrará a ser aplicado desde el próximo 30 de enero, el cual tiene una serie de multas que van desde los $ 91.900 de pesos… ¡Póngase pilas y que no lo cojan con los calzones abajo!

Apenas comenzando el año y ya los propietarios de las nuevas busetas que prestan el servicio urbano de transporte en Tuluá están protestando y con ganas de hacer paro porque a la fuerte competencia de los motorratones ahora se han vuelto más visibles los taxis que hacen colectivo… ¡Ni pa’ allá voy a mirar!

Los buseteros están exigiendo más operativos contra el transporte informal que los tiene al borde de la quiebra y que estos controles no sean de un día sino permanentes para poder subsistir… ¡Está duro el tajo!