El Caucherazo

Este fin de semana regresaron los ladrones a Villa Campestre que aprovecharon la falta de vigilancia que tiene dicho barrio y desocuparon una casa y se llevaron un buen botín. Los vecinos de dicho sector están aburridos por la inseguridad que reina en las horas del día especialmente… ¡Qué rabia!

La osadía de los bandidos no tiene límites, en el mismo barrio Villa Campestre, el pasado jueves a plena luz del día un par de antisociales atracaron a una mujer y le raparon el bolso. Lo que no contaban era que la dama era una policía. A los antisociales los capturaron en el barrio Fátima, pero el arma que la mujer llevaba en el bolso, no aparece… ¡Qué inseguridad!

Los ladrones no respetan pinta. La semana pasada a la comisaria de Familia de Andalucía los bandidos le vaciaron su casa y llevaron hasta las ollas, como de costumbre, nadie vio nada… ¡Un comienzo de año maluco!

Desde varios sectores de la ciudad se han alzado voces para solicitar a la Secretaría de Salud de Tuluá que ordene una campaña de fumigación urgente porque el zancudero se ha intensificado en forma alarmante. Ponerle bolas a esta queja antes que se propague una epidemia… ¡Es mejor prevenir!

Trabajo sí hay. Esta semana en el noticiero que realiza Carlos Castillo a través de la emisora RCN Radio Tuluá, radió un clasificado donde se necesitaba un sepulturero para el cementerio central “Santa Luciana” de esta Villa de Céspedes. Parece ser que nadie se le quiere medir a este trabajito, y eso que es de día… ¡Plop!

Los interesados en la “chambita” pueden llevar la H.V. al despacho parroquial de la Iglesia San Bartolomé. No lo deje para mañana… ¡Los muertos no hacen nada, peligrosos los vivos!

El sábado pasado se realizó la Premier de la película El Gallo de Pelea en el parque principal de Trujillo con lleno total. Se esperaba una asistencia de 500 personas y llegaron 1500… ¡Al final todos aplaudieron y se fueron contentos!

Antes de la película hubo la acostumbrada ceremonia con tarima, sonido y presentador incluido. Nos sorprendió que cuando anunciaron la mesa principal a la primera que nombraron fue a doña Piedad, la esposa de Gustavo González, el alcalde… ¡añañaiii!

Lo que corrobora el chisme que corre en la población es quien allí manda es doña Piedad… ¡Plop!

Y para completar, cuando el alcalde se dirigió al público lo rechiflaron… ¿Será que no lo quieren?