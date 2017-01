El Caucherazo

Preguntas pendejas. ¿Cuándo ponen a funcionar el semáforo de El Oasis que está haciendo mucha falta?

¿Por qué en Tuluá la mayoría de las personas no usan los puentes peatonales ubicados en la carrera 40?

¿Qué ha pasado con la tan anunciada instalación de las cámaras de foto multas para sancionar a los infractores de las normas de tránsito?

¿Cuándo será que terminan las obras de los “puentes ciegos” que se construyen sobre el río Tuluá en las calle 28 y 22?

Los ciclistas que usan la vía al Picacho para sus prácticas recreativas están solicitando a la policía vigilancia con mayor regularidad, debido a que no se les ha vuelto a ver comenzando el 2017 cuando se incrementan los robos de sus caballitos de acero… ¡Después no digan que no se les advirtió!

La advertencia es válida también para los ciclistas, los cuales no deben subir al morro en forma individual y hacerlo en grupo para ahuyentar a los bandidos… ¡No sean tercos, por favor!

Varios taxistas siguen cobrando la sobretasa de 200 pesos a la carrera mínima decretada por la Administración Municipal y que solo estaba autorizada hasta el pasado 6 de enero… ¿Quién controla este abuso?