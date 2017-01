El Caucherazo

Los huecos a la entrada de Villa Campestre que denunciamos hace poco, crecieron tan rápidamente este fin de año que un buen vecino decidió por voluntad propia taparlos echándole un poco de cemento a cada uno de ellos. Aunque la solución es temporal, mejoró bastante la movilidad por el sector… ¡Los conductores están muy agradecidos!

Comenzando el año se ha incrementado el uso de la calculadora por parte de las amas de casa que con lista en mano recorren supermercados, rapitiendas, la galería, mercado campesino y puestos estacionarios para comparar los precios de los artículos de la canasta familiar… ¡Una de las formas prácticas para hacer rendir el salario mínimo!

Volvieron a respirar un nuevo aire los propietarios de los restaurantes y negocios que están ubicados en la vía a Riofrío, los cuales habían perdido parte de su clientela por el arreglo de este carreteable. Ahora da gusto transitar por ahí. Los más contentos son los que residen en el corregimiento de Nariño… ¡Ya era tiempo!

El 2016 fue el entierro definitivo de la tradicional tarjeta navideña. Muy pocas personas y menos las empresas privadas enviaron estos detalles que en los últimos años sirvieron para apoyar a varias entidades que trabajan por el bienestar de los niños, especialmente. El internet y las redes sociales fueron su verdugo… ¡Otra historia para contar más adelante!

La mayoría de los comerciantes tulueños dejaron ver su satisfacción por las ventas en el mes de diciembre, pero se quejaron del resultado negativo de los otros meses que al hacer el balance final los deja con un agridulce sabor a pérdida… ¡Otra vez será!

Los que están en los estratos uno y dos quedaron con sangre en el ojo con el presidente Santos por no haber firmado el proyecto aprobado por el Senado, donde las empresas de servicio público no podrían cobrar la reconexión y debían restablecer el servicio 24 horas después que el usuario hubiera cancelado la deuda. Ahora a esperar que este año se vuelva a tramitar el proyecto ante el Congreso… ¡Si no se puede pagar la factura, menos hay plata para cancelar la reconexión!