El pasado martes renunció el gerente de la Industria de Licores del Valle, Mario Andrés Rivera, que pasó por ese cargo con más pena que gloria por el desconocimiento que tenía sobre el Valle del Cauca, para él solo existía Cali … ¡Plop!

Ahora solo hay que cruzar los dedos para que Dilian, la gobernadora, nombre en dicha gerencia a alguien conocedor de la idiosincrasia vallecaucana, dinámico y que le dé un vuelco a esta empresa orgullo de la región porque los licores foráneos se apoderaron del Valle del Cauca… ¡A despertar, se dijo!

Lo que nos faltaba. El presidente Juan Manuel Santos, a través de su twitter, sugirió esta semana que para las próximas elecciones no se ejecutaría la Ley Seca porque ahora somos más responsables y porque esta medida está perjudicando a los comerciantes… ¡Que tal!

Los propietarios de licoreras, bares, cantinas y los fabricantes de licor quemaron castillos y apoyan la medida con todos los fierros…pero, una gran parte del público ajeno al negocio del licor, no está de acuerdo con esta iniciativa… ¡Están con los nervios de punta!

Uno de los argumentos que más se escucha es sobre la intolerancia que en cualquier situación estamos mostrando y en sano juicio, cómo sería con unos traguitos en la cabeza… ¡Es para pensarlo más de dos veces, señor Presidente!

Chiste político-deportivo. Si eres hincha del Cali no votes por Petro, porque él dijo que potrero que no se use, será expropiado… ¡Ni pa’ allá voy a mirar!

Comerciantes y asiduos clientes de la galería central y de la llamada plazuela, están solicitándole al comandante del distrito de Policía, Coronel Guillermo Alejandro Carreño que por favor incremente el patrullaje en este sector debido al incremento de consumidores de alucinógenos que no respetan a nadie y lo hacen delante de todo el mundo, hasta se han vuelto agresivos… ¡Es mejor prevenir!

Otra situación maluca que se presenta es en la carrera 40 con el cruce de la vía a la Escuela de Policía Simón Bolívar donde se ubica un hombre con un garrote y golpea las llantas de la vehículos que hacen el respectivo pare y cuando no se le da dinero, se enoja y mira feo a los conductores…¡Las mujeres le tienen terror!

Los habitantes del barrio Paloblanco en Buga y sus alrededores están bastante molestos y preocupados porque están apareciendo muertos los perros y gatos del vecindario sin que nadie conozca el motivo. Este es un llamado para la policía ambiental de la Ciudad Señora… ¡No los dejen solos!

El sábado pasado, en horas de la noche, los clientes del parador Al Toque, situado a un costado de la estación de servicio Terpel en la vía Tuluá-San Pedro, se vieron sorprendidos por una turba de hinchas que venían del norte y entraron al lugar, lo desocuparon en un santiamén para luego montarse en los buses que los transportaban hacia Cali. A varios de los presentes los amenazaron con cuchillos… ¡No hubo heridos, porque mi Dios es muy grande!

La movilización de hinchas por las carreteras se ha vuelto muy preocupante. La policía en la mayoría de los casos los custodian mientras pasan por las zonas urbanas para evitar desmanes, pero los establecimientos comerciales que quedan entre ciudad y ciudad son los que sufren el vandalismo de estos mal llamados hinchas… ¡Habrá que tomar medidas más drásticas amigos de la Policía!

En el vecino municipio de Trujillo se está formando un grupo de conductores de motocicletas para protestar contra el alcalde Gustavo González porque los agentes de tránsito departamentales que han llegado a la localidad están exigiendo que se cumplan las normas de tránsito, entre ellas el uso del casco, el Soat al día y la revisión técnicomecánica. La mayoría de los motociclistas alegan que el Soat es muy costoso y ellos son campesinos y el jornal a duras penas les alcanza para comer… ¡He ahí el dilema, vender la moto o comprar un caballo!

Si por Trujillo llueve, por Tuluá no escampa. Esta semana los agentes de tránsito local realizaron varios operativos donde repartieron comparendos a diestra y siniestra a un buen número de los llamados conductores informales, los que se estacionan en los lugares prohibidos, taxis que hacen colectivos, sin certificado técnico mecánico y hasta uno que tenía licencia falsa. Los operativos se van a incrementar hasta que San Juan agache el dedo, así que a andar derechitos si no quieren descuadrar la quincena… ¡Están advertidos!

Pero que se tengan duro también los que acostumbran a parquear en zonas prohibidas, se pasan los semáforos en rojo y circulan por los andenes… ¡Después no digan que no se los dije!

Los comerciantes que fabrican las bolsas plásticas para las grandes superficies siguen quejándose por el descenso en sus ventas por que la mayoría del público que va de compras ya lleva su respectiva bolsa o talega y han ido concientizándose de contribuir con la conservación del medio ambiente. Lo que es bueno para unos, es malo para otros… ¡Así es la vida!

Pero vayámonos preparando porque como aquí todo lo imitamos, les cuento que en Escocia, país, del Reino Unido, a partir del 2019 se prohibirá el uso de los pitillos plásticos y los copitos para las orejas porque estos son altamente contaminantes de los mares… ¡A pico de botella, pues!

Los tulueños se preguntan qué ha pasado con el ingenio San Carlos que antes de pasar a ser parte del ingenio Mayaguez estaba más integrado a las actividades culturales y cívicas de la Villa de Céspedes… ¿Sería que ahora el ingenio San Carlos se nos caleñizó?

En ediciones pasadas comentamos sobre la mala costumbre de los caminantes que utilizan toda la vía en su desplazamiento hacía El Picacho. Hoy queremos referirnos a la queja de los conductores que utilizan la vía Tuluá-Trujillo, que protestan porque los ciclistas no son ordenados y ocupan toda la vía en lugar de hacerlo en fila india o en pequeños grupos, exponiéndose a ser atropellados… ¡La vía es de todos, piénsenlo!

Los comérciantes de la galería central de Tuluá siguen en pie de lucha porque corre el rumor que van a remodelarla pronto… ¿Será verdad?