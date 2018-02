La falta de una verdadera campaña de cultura ciudadana por parte de la Administración de Vélez, el alcalde, está dando al traste con la iniciativa de abrir al público la amplia zona verde contigua a las instalaciones del Gimnasio del Pacífico que inicialmente tenía muy contentos a los vecinos del sector…¡Plop!

Ahora son los mismos ciudadanos que alababan la idea los que no saben qué hacer con el de-sorden que se viene presentando por la masiva asistencia al lugar que les está causando una serie de molestias que, de no corregirse rápidamente, los obligaría a cambiar de residencia… ¡Añañaiii!

Los propietarios de mascotas las llevan sin bozal, dejan en el piso los excrementos o los tiran a los antejardines. Los vehículos los están subiendo a la zona verde, lo mismo que las motos y ninguna autoridad les llama la atención… ¡Ni pa’ allá voy a mirar!

Y para completar, los fines de semana los vendedores ambulantes pululan, montan juegos inflables y los patinadores ya no pueden practicar su deporte… ¡Están bien aburridos!

El CAI de la policía, que inicialmente lo habían ubicado en esa zona, se lo llevaron para otro sector y dejaron desprotegido el lugar… ¡Hay que remediar el problema!

Según parece las garzas que habitualmente tienen su hábitat en el Lago Chillicote se están aburriendo allí y ahora han tomado los pocos árboles del parque lineal Céspedes para pasar la noche. Ahora los perjudicados son los clientes y dueños de los negocios que venden los deliciosos cholados y los jugos de frutas… ¡A buscarle una solución antes que se agrande el problema, así lo veo yo!

La concejal Consuelo Ci-fuentes, Infituluá, el Sena, Fenalco, Hotel Guadalajara y Centro Comercial Buga Plaza, aprovecharon ayer viernes la celebración del Día del Periodista para reunir a los “chicos” de la prensa local y darles sus reconocimientos por su labor… ¡Detalle para agradecer!

La cantante, actriz y presentadora de televisión Marbelle, sacudió esta semana la red cuando escribió en Instragram este mensaje a una de sus críticas…” Quiero dedicar esta foto a todas las babosas feas y resentidas para decirles que no tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida. También para decirles que la flacura me sienta bien. Igual que el amor. También para aprovechar y decirles que jamás me he puesto botox en mi cara… Jamás!!! Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes, las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré… pero como tengo tanta suerte les tocará morirse de la envidiaaa… en lugar de opinar tanto vayan y adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia.. aahhh, para terminar… sí me maquillo y le pongo el filtro que se me de la gana a mis fotos… ¿Algún problema, pendejas?”… ¡Qué vaciada tan fea!”

Mil gracias, pero mil gracias, a todas las personas que nos hicieron llegar sus mensajes de felicitación a través de la red y de llamadas telefónicas por la nueva imagen que presentamos el pasado sábado en la edición impresa. EL TABLOIDE en sus 42 años sigue siendo la Imagen del Periodismo Regional… ¡Un abrazo para todos!

Mientras en Bogotá se accidentan Labor-ghinis, Porsches, Mercedes, aquí en Tuluá los accidentes son entre chivas, carretillas y motocicletas… ¡Qué diferencia!

La semana pasada se presentó un gran incendio en un cañaduzal en la vía a La Ribera que causó molestias entre los habitantes del sector de Ciudad Campestre, Villa Campestre y aledaños por la gran cantidad de pavesa que cayó sobre las residencias y las dejó cubiertas de esta molesta ceniza… ¡Y nadie le pone coto al asunto!

Otro sector de la ciudad que entró en pánico el pasado lunes en la noche fue la urbanización La Herradura, al lado de Progresar, que vio con terror como un cañaduzal ardió violentamente amenazando sus viviendas. Lo que nunca se sabe es si la quema fue premeditada o programada… ¡Averígüelo Vargas, pues!

A los que les gusta el fútbol de rodillones la invitación es para mañana domingo en la cancha de La Graciela donde jugarán la final del torneo “Cabellos de Plata” Aso-portul y Thur-Lubricentro El Oasis, que definirán el campeón y subcam-peón. El partido será a la 1 de la tarde… ¡Y lo mejor, es gratis!

Cuando usted escuche el sonido de una sirena de ambulancia, escóndase o póngase seguro porque lo que viene a continuación es de película. Primero pasa una, luego la otra y muy pegadita, la otra. Todas van en busca de alguien que ha sufrido un accidente y la idea fija de los conductores es llegar primero que los demás… ¡Rápidos y furiosos 9, es una mentira!

Hasta que no se presente un accidente entre estas ambulancias que corren como locos, las autoridades no van a buscarle una solución a la “guerra del centavo” que se presenta entre los prestadores de este servicio. Y esta situación no es nueva en la ciudad… ¡Después no digan que no se los dije!

Este año se iniciarán los trabajos de construcción de dos modernos complejos deportivos en las veredas Tamboral y Zanjón de Piedras, en el municipio de Andalucía, con los mil millones de pesos que gestionó ante Coldeportes el dirigente político Jorge Homero Giraldo… ¡Esa sí es gestión!

Y pensar que esos mil millones de pesos se los ofrecieron a Tuluá para obras en el estadio y el gobernante local los despreció… ¡Increíble, pero cierto!

Vecinos de la calle 29 entre carreras 27 y 28 están mortificados porque en ese sector están demoliendo varias casas a las que inicialmente les han arrancado sus puertas y ahora están sirviendo de dormitorio de habitantes de calle y de lugar para el consumo de alucinógenos… ¡Pasar por allí en horas de la noche es tétrico y peligroso!

El nuevo Código de la Policía sanciona con una fuerte multa a las personas que sean sorprendidas orinando en la calle, eso está muy bien, pero hay que buscar también la solución a quienes sufren de la próstata y de presión alta pues deben miccionar constantemente y Tuluá carece de baños públicos… ¡Para tenerlos en cuenta!

Lo más grave es que en la mayoría de las cafeterías o bares que tienen baño para el público, hay un letrero que dice “fuera de servicio”, otros cuestan mil pesos y los demás son para uso exclusivo del personal de empleados… ¿Adónde ir, entonces?