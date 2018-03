Aunque no entregó muchas explicaciones, Fajardo sí dijo que espera ganar la Presidencia de la República este 2018y retirarse de la política dentro de cuatro años.

“Sí, yo he dicho eso, esta es la última campaña en la que yo soy candidato, ya llevo 18 años desde que empecé a participar en política y uno tiene que saber el momento de parar. El 07 de agosto del 2022 me retiro yo de la vida pública, esta es la última campaña que me lleva a la Presidencia”, señaló.

Fajardo es un matemático de profesión y antes de ingresar a la política a sus 43 años, se desempeñó como profesor de la universidad de Los Andes en Bogotá.

Reconoce que tomó la decisión de conformar su propio movimiento con el objetivo de buscar hacer las cosas de manera diferente en Colombia.

En esta carrera, Sergio Fajardo ha logrado ser alcalde de la ciudad de Medellín, gobernador de Antioquia, candidato a la vicepresidencia en fórmula con Antanas Mockus y ahora aspirante presidencial.