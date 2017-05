El “animal”

“…es un hombre de campo que va a la ciudad a delinquir desde las laderas de casuchas de cartón y tejas de zinc…”

El asesinato de una optómetra en Bogotá por parte de un ex novio presidiario que conoció ella cuando él estuvo en la cárcel, es un síntoma más del inveterado machismo que no solo permite sino que casi obliga a maltratar físicamente a la mujer hasta incluso quitarle la vida. Será una cifra más, merced a la cultura imperante donde la religión tiene mucho que ver. Las formas de rastrear este fenómeno están en los estudios sociales, y así por ejemplo se encuentra en los trabajos de Virginia Gutiérrez (la misma del nuevo billete de $10.000, y que tuvo familia en Tuluá) la forma en que se expandió la colonización antioqueña para fundar pueblos: con la camándula en una mano y el “juete” en la otra para arriar los animales y fustigar la rebeldía de las mujeres y los hijos, mientras escondían en el último carruaje las putas que vendrían a ser instaladas en la zona de tolerancia que no podía faltar en un nuevo asentamiento.

Pero para dimensionar esta cultura sin sofisticados academicismos, basta con ver la última película de Víctor Gaviria, el poeta que hizo “la vendedora de rosas” y que estuvo 10 años sin poder realizar una nueva película porque, dicen, la tradición paisa y colombiana le bloquearon los intentos de mostrar la marginalidad de la urbe innovadora que es Medellín. En “La mujer del animal” se recrea una historia de hace más de 40 años en las nacientes comunas de la capital antioqueña. Es una historia sórdida, cruda y pesada, que hiere la susceptibilidad de cualquiera, y avergüenza a los portadores de la doble moral que pondera las buenas costumbres y esconde sus miserias. Gaviria, sabemos, no se guarda nada en sus realizaciones y muestra tal cual los quiebres de una sociedad donde las élites ignoran conscientemente la pobreza y la desigualdad que estas mismas crean en su afán de acaparamiento, porque si algo queda claro con esta película, es que en Colombia la violencia es la pobreza. El “Animal” es un hombre de campo que va a la ciudad a delinquir desde las laderas de casuchas de cartón y tejas de zinc, a cada mujer joven la viola con su banda, y cuando decide tener compañera secuestra a una adolescente por años y la somete a lo peor porque ella no tiene salida una vez ingresa a la invasión urbana, y todo patrocinado por una vulgar madre católica y acallado por sus hijas porque hasta ellas han sido violadas por su hermano.

Lo más triste, con seguridad, es que estas historias han y siguen abundando no solo en las grandes urbes del país. Son tragedias calladas no denunciadas, no solo porque las mujeres no quieran sino porque el físico miedo se los impide, como la optómetra que no podía moverse en el taxi en que iba con su hija antes de ser asesinada frente a las autoridades. Los “animales”, andan sueltos.