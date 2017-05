Educadores iniciarán paro indefinido

Los docentes protestarán por las inconformidades con salud del magisterio y aumento salarial.



Más de 350.000 docentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) empezarán desde el próximo jueves 11 de mayo un paro indefinido, pues, según dicen, el Gobierno no les ha cumplido lo que se pactó en 2013 y 2015.Entre las inconformidades está el “pésimo” servicio de salud que tiene el magisterio, como ellos lo califican, y aseguran que los maestros se están muriendo por la mala atención.Así mismo exigen mejorar las políticas de jornada única, para que los niños tengan mejores condiciones locativas. “Además, el Gobierno ha manifestado que no hay recursos para el pago de la bonificación por servicios prestados, ni tampoco hay recursos para el pago de la nivelación salarial”.Esto no es todo. Los docentes se han pronunciado en contra del aumento salarial que propone el Gobierno, que sería del 0,15 % sobre el IPC. Por esto, también se unirán al paro cívico los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores, el sindicato del Inpec, la Confederación General de Trabajadores, entre otros, quienes se declararán en cese de actividades del el 16 de mayo.