“Edificio en el que murieron diez personas en Cartagena es ilegal”: Alcalde

El alcalde de Cartagena, Manolo Duque, actualizó las cifras que deja el desafortunado colapso de un edificio en la capital de Bolívar.

Hasta el momento van 23 personas rescatadas, diez muertos y son dos los desaparecidos.Duque confirmó igualmente que la empresa tenía una licencia falsa de construcción y que por ello ordenó a Control Urbano y a las Alcaldías Locales, presentar un informe urgente con todas las construcciones que hay en Cartagena, para poder evaluar cada una de ellas.

Por su parte, el curador número uno de Cartagena, Ronald Llamas, en diálogo con Caracol Radio confirmó que la valla instalada en el edificio que se desplomó en el barrio Blas de Lezo, en el sur occidente de la ciudad es falsa y por consiguiente no existe ninguna solicitud de permiso ante su dependencia ni tampoco ante la otra curaduría de Cartagena, la número 2.

“El número que aparece de radicado en la valla que me hicieron llegar, es un número falso, es decir, ese número no existe ni siquiera como trámite ante nuestro despacho, ni tampoco ante la curaduría urbana número 2”, aseguró Llamas.