Desempleo desalentador

Una de las situaciones más desesperantes que puede tener una persona es querer trabajar, estar plenamente capacitado y no encontrar el empleo digno, porque en muchas ocasiones se dice muy alegremente que “sí hay empleo, pero que el colombiano no quiere trabajar” y es cuando le ofrecen, por ejemplo, barrer y trapear en un bar a un profesional que está desocupado y obviamente que jamás estudió para ese oficio.

Lo único que desea esa persona es recuperar los recursos invertidos en sus estudios, prestar un servicio a la sociedad y realizarse en la profesión para la cual se preparó durante varios años y seguramente con grandes sacrificios.A veces nos preocupa los ríos de estudiantes que vemos acudir a las instituciones educativas y no se ve con claridad un futuro seguro para los mismos cuando las cifras entregadas por el Departamento Nacional de Estadística, son desalentadores, si tenemos en cuenta que para el mes de mayo la cifra de desempleo estuvo en un 9.4% cuando en ese mismo período de marzo-mayo del año anterior, estaba en el 8.8%, lo que significa ni más ni menos, que en términos globales, no se vislumbra mejoramiento alguno en esta materia fundamental, urgente y necesaria, para la convivencia pacífica y la sostenibilidad en el crecimiento económico y social del país.Si bien es cierto que el gobierno es optimista con el panorama económico, puesto que ha logrado sortear los golpes potentes de los precios bajos del petróleo y sostiene que el país presenta un crecimiento positivo, aunque muy lento y en pequeñas cantidades porcentuales, ese optimismo no se refleja en la tasa de empleo lo cual desalienta en todo momento a la población en general y especialmente a la más joven que quiere y desea trabajar para poner en práctica sus conocimientos.Cuando se sostiene que el comercio, los servicios comunales y personales y la agricultura, han sido generadores de mayor ocupación en este período, se puede apreciar que en estos sectores son aquellos en donde se necesitan en menor cantidad los profesionales, los expertos, los estudiosos y en consecuencia los salarios se mantienen en el mínimo obligatorio, que en la mayoría de los casos no sirve para vivir dignamente dado el alto valor de la canasta familiar.Hemos podido comprobar, que durante las campañas electorales para alcaldes en los municipios del centro y norte del Valle del Cauca, son grandes las promesas de los candidatos en relación con la generación de empleo, aunque ahora la moda es la promoción de emprendedores, y el resultado concreto es que no hay “cama para tanta gente” en el sector oficial, mientras que en los municipios y ciudades intermedias, abundan los emprendedores de “garaje” que se ven obligados a trabajar casi ocultamente por temor a los altísimos impuestos que les impone el gobierno nacional, departamental y municipal. Y, aunque es meritorio desde todo punto de vista, la creación de las empresas familiares, cuyo trabajo laborioso y creativo es impresionante, no es suficiente para lograr un digno nivel de vida y a duras penas se sostienen con muchísimo esfuerzo.Por supuesto, entendemos que el sector oficial no puede solucionar el problema del desempleo y precisamente por este motivo, se debe hacer un llamado a los aspirantes a las alcaldías especialmente, a no prometer el oro y el moro en este sentido, con el fin de lograr los votos necesarios para ganarse el cargo, porque sabemos que no podrá cumplir con sus promesas. Es mejor y más conveniente, decir la verdad y nada más que la verdad, para que no caigan en la desilusión sus electores que, en la mayoría de los casos, buscan con ansiedad un empleo personal o para alguno o algunos de sus parientes.No se puede seguir mintiendo al país y entre más claridad, mayor amistad, tal como decían los abuelos. Y no se equivocaban.