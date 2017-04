Desde mi balcón

“… es muy probable que la gente se despierte y vote en blanco, o simplemente no salga a sufragar…”

¿Habrá primavera en la política colombiana?

Se avecinan unas nuevas elecciones, y serán para elegir a los próximos “honorables congresistas”, y por lo que se puede sentir en el ambiente serán unas elecciones difíciles para los políticos de siempre, pues el sentimiento de rechazo hacia ellos ha crecido exponencialmente por los últimos casos de corrupción que se han evidenciado por las redes sociales y medios de comunicación.

Nunca antes el ciudadano de a pie, ha tenido tanto poder de información como ahora gracias a las redes sociales, y sobre todo, nunca antes los hombres y mujeres se han podido expresar sin censura pera decir lo que sienten frente al ejercicio de la política en nuestro país.

Pero el fenómeno no es nuestro, ni es local. Este fenómeno inició con la “Primavera Árabe” hace ya varios años (2010 al 2013), donde por medio de las redes sociales la sociedad se movilizó y derrocaron a gobiernos dictatoriales.

A mí me dicen que eso no va a pasar en Colombia, pues los congresistas se hacen elegir con base en los votos cautivos de los puestos políticos o por el poder de los dineros de las campañas que compran miles o mejor millones de votos.

Otros por el contrario me dicen que es muy probable que la gente se despierte y vote en blanco, o simplemente no salga a sufragar. Hay quienes dicen que la gente se va a comer la lechona, recibirán la plata, pero no van a votar o votarán en blanco. Que habrá un castigo electoral a los políticos que desde siempre han tenido a Colombia y a la región adormecida.

Entonces no se sabe con exactitud lo que va a pasar en el próximo año de elecciones; pero algo sí se puede decir: que lo de la reforma tributaria y los escándalos de los últimos meses si van a jugar un papel importante en los comicios electorales de cámara y senado de la república, y según lo que pase en esta elección se marcará la ruta de cómo será la elección a presidenciales.

Lo único claro que hay es que en la política no hay nada claro, y solo hasta que se cuente el último voto se sabrá si habrá o no “Primavera a la Colombiana”.