Desde mi balcón

Que regrese la moda del respeto

La moda siempre es cíclica, lo que antes era furor regresa con algunas variantes, pero regresa. Ejemplo, los cortes de cabello, los colores en la ropa de vestir, la música, los accesorios, entre otros. ¿Entonces por qué no regresa la moda del respeto?



Sería muy interesante que regresara la moda de los buenos modales en todos los escenarios de la vida.Cuando uno ve la manera de comportarse de algunos niños y jóvenes en la actualidad, entiende porqué la sociedad es como es.Que bueno que se imponga la moda de respetar a los mayores, en especial a los padres y autoridades en general.Antes, si uno de niño se atravesaba en medio de dos mayores, su regaño o castigo lo tenía seguro; si uno intervenía en la conversación de un adulto sin ser autorizado era una ofensa.Pienso que gran parte de la enfermedad que sufre nuestra sociedad viene de la falta de respeto. No se respeta nada ni a nadie. Los espacios públicos son irrespetados, los cultos religiosos son irrespetados, a las autoridades no se les respeta.Parece que a nuestros niños no se les enseñara, por ejemplo cómo actuar en una iglesia, en una biblioteca, en la calle. En fin, parece que los buenos modales no son parte de estas nuevas generaciones, que es algo del antaño, de nuestros abuelos y de nuestros padres.Que bueno que regrese la moda del respeto y las buenas maneras. Que bueno que se respete al adulto y a las autoridades; si regresa esa moda de antaño nuestra sociedad comenzará a recuperarse un poco, pues habría respeto por las normas y autoridades, la convivencia sería mas agradable. ¿Ustedes qué dicen?