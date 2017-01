Desde el Evangelio

“…conversión es volverse hacia la luz dejando la oscuridad…”

“Jesús comenzó a proclamar: Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca” Mateo 4,17

La llamada vida pública de Jesús comienza con esta invitación a la conversión que tiene como motivo fundamental la cercanía del Reino de Dios y que además nos dice que la predicación no es de tipo moral o filosófico, sino más bien el anuncio de la llegada inminente del día de Dios.

Convertirse implica arrepentimiento para recibir la Buena Noticia que trae el Señor, tal vez en medio de situaciones de mucha dificultad y entendiéndolo todo como pura gratuidad de Dios. La conversión no es otra cosa que la puerta de ingreso al Reino, que tiene un camino que es nuevo en la persona de Jesucristo y que permite el encuentro con Dios, Rey pacífico y misericordioso.

Resulta interesante entender entonces que, conversión es volverse hacia la luz dejando la oscuridad, es cambio de corazón y de mente, es renovación de la vida misma. Maravillosamente Dios espera que volvamos a Él como un acto sublime de libertad, que siempre opta por el bien y procura permanecer en él.

Llega el Reino de los Cielos, está cerca, es decir que si Dios reina en la tierra ha comenzado la libertad de las personas, sabiendo que no seguimos siendo esclavos de nada ni de nadie, pues ese Reino está presente en Jesús y en nosotros que vivimos como hijos de Dios y nos comportamos como hermanos relacionándonos en justicia, perdón, amor, solidaridad. No estamos ni en el pasado ni en el futuro, es el hoy, pero para vivirlo a plenitud es necesario que nos convirtamos a Dios, que da sentido pleno a nuestra vida.

El centro de la predicación de Jesús es el Reino de Dios que es Él mismo, en contraposición con reinados humanos llenos de intereses políticos, económicos, violentos, inhumanos, irrespetuosos de la vida y dignidad de las personas; estos reinos terrenales traen muerte, el de los Cielos trae vida pues es gracia o regalo de Dios para nuestra realización y salvación.

Hagamos nuestra la invitación a la conversión y aceptemos que Jesús llegue a nuestras vidas para que ocurra una nueva creación y podamos vivir a su manera para alcanzar lo que Dios quiere para que seamos salvos y lo que nos merecemos para realizarnos y ser felices.