Demanda contra Emtuluá

Secretario de Infraestructura del Valle señala que la entidad descentralizada no solicitó el permiso respectivo para su intervención.

A una demanda de tipo legal podría verse abocada las Empresas Públicas Municipales de Tuluá tras la apertura de una parte de la vía ya rehabilitada por parte de la Gobernación del Valle entre Tuluá y Riofrío.

Así lo anunció esta semana el secretario de Infraestructura del Valle, Julián Lora, tras ser informado de la apertura de una zanja de 57 metros a la altura del corregimiento de Nariño para la reposición de un tramo del alcantarillado a su paso por el poblado.

De acuerdo con lo señalado por el alcalde tulueño, Gustavo Adolfo Vélez Román, se trató de un acto de responsabilidad con esa comunidad por cuanto la Gobernación no desarrolló el trabajo previo a la construcción de la carpeta asfáltica.

Al respecto, el funcionario departamental recordó que esa es una vía departamental y para adelantar cualquier tipo de trabajo en ella debe ser previamente autorizado por la Gobernación del Valle.

“En esta ocasión ni se solicitó ni existe el permiso por parte de la Gobernación” indicó Lora asegurando que el alcalde Vélez Román falta a la verdad cuando afirma que ese era un trabajo que debía hacer la Gobernación.

“Nosotros como Gobernación no teníamos que hacer esa obra, es una obra de redes que tenía que hacer Empresas Municipales de Tuluá” precisó el Secretario de Infraestructura del Valle.

Por su parte, el alcalde Vélez Román insistió que se trató de una decisión que había que tomar y para ello se asignaron los recursos para solucionar el taponamiento que sufre el alcantarillado de Nariño en el tramo intervenido.

“Si había un problema se debió haber solucionado en su momento cuando se hizo la vía, como no se hizo, nosotros tenemos la responsabilidad de salir a dar soluciones” puntualizó el alcalde local.

Entre tanto, desde la Gobernación se estudian las medidas legales a adoptar, las que podrían alcanzar una sanción o una multa a las Empresas Públicas Municipales de Tuluá por cuanto intervinieron una vía departamental y recientemente pavimentada sin autorización alguna.