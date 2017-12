La proliferación de vendedores ambulantes y estacionarios sobre la calle Sarmiento en los horarios de cierre para la movilización peatonal, se constituyó en el argumento sustancial para que los comerciantes del sector solicitaran la reapertura vehicular de la vía durante fin de año.

La decisión fue tomada el pasado martes, en el marco de una reunión promovida por voceros del comercio, en donde señalaron que la experiencia no fue positiva y los resultados en el flujo de ventas no fue el esperado.

La reunión contó con la presencia, además de algunos comerciantes de la Sarmiento, con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, los Departamentos de Movilidad y Planeación así como miembros de la Policía y los dos gremios que aglutinan el comercio local.

La medida había sido adoptada por la Administración Municipal desde comienzos de mes para aplicarse en cuatro fechas importantes: el alumbrado, la jornada de Tuluá Despierta que adelanta anualmente Fenalco, el 24 y el 31 de diciembre.

Para su cumplimiento, las autoridades municipales se comprometieron a garantizar la movilidad tanto vehicular como peatonal, seguridad para comerciantes y clientes, así como efectivo control del espacio público.

Los comerciantes indicaron que la estrategia falló en el último punto pues no fue posible controlar el cúmulo de vendedores a lo ancho de la vía, aprovechando que no hubo flujo vehicular, con el agravante de que las ventas no fueron suficientes.

Al concluir la reunión, se dispuso suspender la peatona-lización el 24 de diciembre y observar la reacción de las ventas, dejando un pequeño espacio abierto para reactivarla el 31 tras un análisis comparativo.