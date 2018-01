WILLIAM LOAIZA AMADOR

Director Noticiero En Primera Fila

“Es algo nefasto para la sociedad y el mismo ejercicio periodístico. Anhelamos que la Constitución Nacional se preserve y se recuerde que el Artículo 74 de la misma indica que “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”. Yo particularmente jamás, entiéndase bien, jamás he revelado mis fuentes, pase lo que pase y me he visto en riesgos de toda índole”.