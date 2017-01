De nuevo inseguridad rural

…se rumora insistentemente que el Batallón de Alta Montaña que está ubicado en Barragán lo quieren retirar…”

Pareciera que el campesino colombiano estuviera condenado a padecer las consecuencias del abandono estatal por los siglos de los siglos en materia específicamente de seguridad que se creía solucionada una vez se firmara el acuerdo de paz con los alzados en armas de las Farc. Pues la alegría y el entusiasmo suscitado ha durado poco menos de dos meses, puesto que en la zona concreta del municipio de Tuluá y de la vecina ciudad de Buga han comenzado a surgir serios rumores acerca de la presencia de grupos delincuenciales que supuestamente quieren reemplazar a los subversivos que hasta hace poco transitaban por estas regiones del occidente vallecaucano y la aparición y difusión de varios panfletos en el sector de la alta y media montaña tulueña así lo confirman. La comunidad campesina está asustada, inquieta e intranquila, lo que inmoviliza toda su energía vital, ya que la incertidumbre reina a su alrededor y en consecuencia el rendimiento del campo no es igual al que se presenta en condiciones normales de tranquilidad y de sana convivencia.

No podemos aceptar de ninguna manera que se abandone en materia de seguridad el sector rural y esto lo afirmamos por cuanto se rumora insistentemente que el Batallón de Alta Montaña que ha permanecido por años en esta sección centrovallecaucana lo quieren retirar, lo que trae nefastas consecuencias para el trabajador del campo. Y quedamos estupefactos e indignados con esta anómala situación, porque no puede ser posible que ahora que se alejan los antiguos violentos y esperanzados en el regreso de la paz, aparezcan nuevos grupos delincuenciales a sembrar el miedo, la zozobra y a alterar el diario vivir de las personas que sueñan día y noche con una saludable devenir futuro para los suyos y las generaciones venideras.

Todas las agremiaciones y empresas que trabajan en este municipio por consolidar una región en crecimiento y desarrollo armónico y próspero están muy preocupadas por esa presencia de delincuentes en la zona montañosa y sugieren con urgencia a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto para que no regresemos nuevamente a la penosa intranquilidad y tiempos de violencia que se han vivido recientemente y que solo han dejado una estela de llanto y luto entre las familias campesinas del lugar.

El gobierno, en lugar de abandonar la seguridad en el campo retirando las tropas del Ejército, debe por el contrario aumentar la presencia de sus fuerzas militares y de policía, pues hoy más que nunca son necesarios para asegurar de verdad un crecimiento y desarrollo rural integrado, de tal manera que se inicie una etapa novedosa para el campesino, tan golpeado desde todas las partes en conflicto.

Tuluá ha vivido en carne propia esta violencia, el desplazamiento, el abandono de las mujeres y los niños del sector rural, y no queremos ni pensar que por un descuido y el paquidermismo estatal se regrese a esa etapa de incertidumbre que marcó el corazón del trabajador agrario por años sin fin.

Nos quedamos atónitosy al mismo tiempo indignados, con los miles y miles de anuncios publicitarios sobre el transcurrir del llamado posconflicto, y vemos que se quedan en su mayoría en eso, anuncios y promesas. Mientras que los políticos de turno solamente están interesados en su próxima campaña electoral y desde ahora enfilan baterías para recomponer sus alfiles, y poco a poco van dejando solo al Presidente de turno que ya con el sol a sus espaldas pareciera rendirse ante los hechos insólitos del devenir patrio.

Desde estas páginas clamamos por la seguridad en el campo, que jamás vuelva la incertidumbre y la zozobra creada por los delincuentes, que no retiren las tropas del lugar y que por fin el gobierno se mueva con la rapidez necesaria e impida una nueva catástrofe atroz, violenta y sanguinaria.