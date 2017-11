Con el pasar de los minutos, el drama aumenta para los damnificados de la avalancha. Tras dos días de la tragedia grandes capas de lodo siguen al interior de las casas.

Camas, muebles y estufas, entre otros, quedaron inservibles por la fuerza destructora de la naturaleza.

Además, la comunidad no tiene agua potable y reclama ayuda humanitaria urgente.

“Esta es la hora que no tengo una cuchara, con esfuerzo he conseguido mis cosas y me da pesar de los niños”, declaró Carolina Indicué.

En el barrio La Playa, 12 casas fueron arrasadas por la creciente súbita. En la calle el lodo puede alcanzar hasta los dos metros de altura.

Mientras la comunidad pide a las autoridades ayudas, hay temor que se desaten epidemias por el lodo y el agua estancada en las calles y casas.

NoticiasRCN.com