Cumpliendo sueños

“…El Tabloide ha sabido mantenerse incólume ante la mirada atónita de los más incrédulos y la satisfacción y alegría de quienes siempre han creído…”

Nada más gratificante, alentador y pleno, que ver en concreto la alegría de los sueños cumplidos, desde que en una mañana luminosa, hace 42 años, José W. Espejo inició una etapa definitiva en su vida que marcaría su existencia y la de su familia y fue cuando Tuluá se levantó al grito del voceador que repetía una y otra vez:!. El Tabloideeeee!

Desde entonces y hasta nuestros días, este semanario ha recorrido un camino feliz y también tortuoso, reflejando el sentimiento de la población tulueña y del centro y norte del Valle del Cauca, desafiando en varias ocasiones un sinnúmero de sinsabores que deja a su paso el trabajo serio, responsable y honesto de la familia Espejo López y de un equipo periodístico que ha permanecido leal en todas las etapas del transcurrir periodístico ejerciendo la profesión “más bella del mundo a decir de Albert Camus”.

Durante estos 42 años, El Tabloide ha sabido mantenerse incólume ante la mirada atónita de los más incrédulos y la satisfacción y alegría de quienes siempre han creído en el esfuerzo, tenacidad y visión futurista no solo de Don José W. Espejo, sino de su esposa Nilsa López, que en una noche aciaga recogió su iniciativa y sin amilanarse, ha podido conservarse en el podio de los vencedores, con el gigantesco y decidido apoyo de sus hijos, José Alexánder, Anaholena y Darlay que han aceptado el legado de su progenitor, con entereza y enorme espíritu de servicio a la comunidad en todo lo referente a la información y no han escatimado esfuerzo alguno para situar este semanario a la altura de los mejores del periodismo nacional. Y es así como hoy, cuenta con una modernísima sede, dotada de las últimas técnicas de la información, que realmente sorprenden, ya que se busca estar al día en todo lo relacionado con los medios de comunicación y de esta manera cumplir con el objetivo fundamental del periodismo, como lo es, mantener bien informado a la población a quienes se dirige cada semana, sin interrupción y siempre mejorando su calidad no sólo desde el punto de vista de la tecnología, sino también informativa y en consecuencia aceptando los retos que impone el mundo globalizado en que vivimos y por supuesto de los avances ciclópeos de las técnicas de la información que puestos al servicio de la gente, los informa de una manera correcta, independiente y buscando la verdad.

Con decidido trabajo e inteligente combinación de la lectura impresa y la de la telefonía móvil, El Tabloide, se yergue actualmente impetuoso, caminando con orgullo, enarbolando la bandera de su fundador, al servicio informativo del pueblo tulueño y del centro y norte del Valle, en donde cada mañana del sábado, los asiduos lectores lo esperan con un sentimiento casi familiar, grato e inolvidable.

Para cumplir con la responsabilidad social, Doña Nilsa se ingenió el programa bandera denominado “Los Famosos Buscan la Fama” en donde la gente de amable y generoso corazón, ofrecen un espectáculo en medio de una fiesta pletórica de alegría, con el fin de ayudar a todas aquellas instituciones que día a día, ponen un granito de arena para que otros puedan lograr sus fines que le han sido esquivos por motivos ajenos a su voluntad.

El Tabloide ha liderado y apoyado todas las campañas que han mejorado enormemente la calidad de vida de los tulueños y esas fiestas que alegran el corazón de los niños y niñas, especialmente en temporadas fuertes, como la Navidad. Por esta y muchas razones, este semanario pertenece al corazón y alma de los tulueños, es consciente de que tiene aquí sus raíces que con sabiduría ha sabido robustecer para bien de la comunidad en general.

Al mismo tiempo que informa con seriedad, responsabilidad e imparcialidad, sabe que tiene un deber con la sociedad menos favorecida con la fortuna y por lo tanto siempre denuncia las injusticias que aparecen en el diario acontecer de nuestro devenir político, económico y social, pues no de otra manera podría cumplir con el deber de informar para servir.

En esta fecha aniversario solo podríamos afirmar que seguiremos adelante siempre para que la bandera que un día enarboló Don José W. Espejo no se apague nunca.