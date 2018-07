Las maletas seguirán listas, solo será cuestión de tiempo, el próximo cuatrienio marcará el derrotero de la forma de vida de la sociedad colombiana, dependerá del presidente Duque mantener la esperanza de una nación de soñadores que se resiste a tener que abandonar por el futuro de nuestros hijos y el propio, la tierra que nos vio nacer. El ocaso de este gobierno de Santos nos deja una nación casi fallida, donde el odio es el alimento cotidiano, donde a pesar que ya se eligió en franca lid un gobernante demócrata, aun se escuchan las voces más duras y sectarias que llaman a incendiar el país.

¿Acaso la paz no era parte de sus banderas de campaña, acaso no enarbolan la lucha contra la corrupción y el respeto por los demas, entonces para muchos de estos activistas políticos lo importante será su ego, o protagonismo, y no el bienestar del pueblo al que deben sus elección?. Serán años de lucha lo que nos espera, ojalá quienes de dientes hacia afuera piden la paz pero siguen incendiando con odio a las generaciones de jóvenes, le bajen un poco al tono, que les pueda más el amor por Colombia, que el inicio desde ya de su campaña política, antes que eso debemos unir esfuerzos para sacar adelante el país, para luchar por bajar el porcentaje de cultivos ilícitos que nos traerá una descertificación y con ella todas las consecuencias de pobreza que solo afectan como siempre a los de a pie.

No más engaños populistas, todos a trabajar unidos por Colombia, Mockus a respetar la ley ya que no todo vale, Petro a respetar a sus votantes y dejar de incendiar buscando pescar en río revuelto, las señoras Claudia y su pareja, decencia y prudencia, que una guerra civil no nos la aguantamos, el Doctor Uribe a silenciar su twitter y permitir que se gobierne con independencia y los jóvenes de Colombia a estudiar y a producir en cada una de sus especialidades por el bien de la nación que todos soñamos. Merecemos unos excelentes gobernantes, unos disciplinados opositores y ante todo gente culta en el debate. Llegó el momento de acabar con el sesgo, la intriga y la payasada que nos está llevando al abismo, de no ser así para el 2022, el socialismo vene-cubano se apoderará de nuestra hermosa Patria, así que a mantener la maleta lista, pues por ahora se nos permitió mantener la esperanza.