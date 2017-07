Costosas improvisaciones

…¿cuánto dinero público se perdió en esta arbitraria intención de multar y atemorizar a los ciudadanos?…”.

El principio obligatorio de la adecuada planeación establecido en las normas de contratación para las entidades que manejan los sagrados recursos públicos tienen como finalidad que los entes Estatales no improvisen, no cometan chambonadas que ocasionen pérdidas económicas que siempre terminamos pagando los ciudadanos.

No solo se aplica en lo referente a las obras de cemento donde también se pierde mucho dinero por falta de planeación adecuada, por afanes o intereses inexplicables e inconfesables que en el caso reciente de nuestro Tuluá, ojala algún día la justicia pueda establecer; también se emplea la obligación de planear a decisiones que involucran la contratación de personas pagadas con recursos públicos, a la iniciación de procesos sancionatorios absurdos que luego los jueces suspenden o anulan por estar alejados de las normas y derechos de los ciudadanos, al desgaste del municipio emitiendo actos administrativos contrarios a derecho e inaplicables. Es el caso reciente, donde la administración municipal le amargó la vida a cientos de familias tulueñas amenazando y expidiendo resoluciones donde se les ordena demoler las gradas de sus casas, la mayoría de ellas construidas desde hace décadas y con permiso expreso o ficto del municipio en el pasado, procesos que luego por órdenes judiciales ante evidentes errores de parte de empleados del municipio debieron echar para atrás; cuánto dinero público se perdió en esta errada, caprichosa y arbitraria intención de multar y atemorizar a los ciudadanos?. Lo mismo sucedió con la equivocada decisión de la alcaldía de Tuluá que pretendió condicionar la valiosa actividad de los comerciantes y poner en riesgo sus negocios, incluso obligó a muchos a cerrar sus puertas exigiéndoles dizque los planos estructurales de los locales comerciales donde funcionan sus empresas, para poder expedir un certificado que erradamente llaman uso de suelo, documento que no existe en la vida legal del país, pues fue abolido hace muchos años, que desde que existen los planes de ordenamiento territorial perdieron su finalidad pues el municipio mediante las llamadas fichas normativas debe establecer desde ellas los usos del suelo en su jurisdicción, medida absurda ya echada para atrás pero que igualmente hizo incurrir en muchos gastos al municipio. ¿Quién responde por ello?. Esa improvisación se ha manifestado en otros casos y no solo hace que se pierdan sagrados recursos públicos, también viola derechos universales de los tulueños como debido proceso, confianza legítima, derechos adquiridos entre otros, no solo lo ha advertido este servidor también lo han hecho los jueces de la república en sus fallos en favor de los ciudadanos.