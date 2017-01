Cortulueño en la selección Colombia

La Selección Colombia Sub-20 que participa en el Campeonato Sudamericano, a disputarse este año en el Ecuador del 11 de enero al 11 de febrero, tiene en sus filas al arquero Manuel Gardani Arias Arias perteneciente a la nómina de Cortuluá. Es figura indiscutible del equipo que dirige Carlos el “Piscis” Restrepo.

Este torneo sudamericano otorga cuatro cupos para el Mundial Juvenil que se llevará a cabo en Corea del Sur en mayo de este año.

El equipo tricolor está integrado así:

Arqueros

Luis Alberto Díaz Pacheco – Rayo Vallecano (España)

Manuel Gardani Arias Arias – Club Deportivo Tuluá

Jaime David Mora Granados – Real Santander

Defensas

Carlos Cuesta Acevedo – Atlético Nacional

Jorge Andrés Segura – Envigado

Jan Sebastián Castro -Club Llaneros

Anderson Arroyo – Fortaleza

Jhon Janer Lucumí– Deportivo Cali

Leyser Chaverra – Universitario Popayán

Gabriel Rafael Fuentes – Barranquilla FC

Volantes

Daniel Rojano Gómez.

Kevin Balanta Lucumí -Deportivo Cali.

Juan Camilo Hernández– América de Cali.

Ever Augusto Valencia – Independiente Medellín.

Cristian Andrés Mina – Deportes Quindío.

Luis Fernando Díaz – Barranquilla FC

Jhon Hárold Balanta – Universitario Popayán

Eduard Andrés Atuesta – Independiente Medellín.

Juan Pablo Ramírez – Atlético Nacional

Delanteros

Julián Andrés Quiñónez – Club Tigres (México)

Damir Ceter Valencia – Santafé

Michel Nike Gómez – Medellín.

Jorge Leonardo Rojas – Independiente Santa Fe.

El equipo nacional viajará a la ciudad de Riobamba el domingo 15 de enero. Allí disputará su primer encuentro el miércoles 18 contra Paraguay.

Partidos de la primera fase:

Colombia vs Paraguay, miércoles 18 de enero. Riobamba. 5:00 p.m.

Ecuador vs. Colombia, viernes 20 de enero. Riobamba. 7:15 p.m.

Colombia vs Brasil, martes 24 de enero. Riobamba. 7:15 p.m.

Colombia vs. Chile, jueves 26 de enero. Riobamba. 5:00 p.m.

La fase final se empezará a disputar en Quito el lunes 30 de enero.