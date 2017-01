Cortuluá se va de casa

“…la perjudicada va a ser la escasa pero fiel hinchada, los empleos directos e indirectos que genera el espectáculo…”

Aunque en la última columna del año se suele escribir el resumen anual, o se aconsejan lecturas y películas, o en últimas se hacen relatos que sirvan de divertimento, la comarca genera noticias de las que no se puede dejar de hacer eco, más allá de que el año entrante vaya a ser el de la consolidación o fracaso del posacuerdo, y que existan otras problemáticas de tipo regional como el autoritarismo de ciertos mandatarios y la politiquería de otros, o de tipo local como la crisis académica y endémica de la Uceva que se invisibiliza con ladrillo y cemento.

El 2017 fue de altibajos para Cortuluá en el primer semestre casi fue finalista, y en el segundo casi fue último. El año cierra con la prohibición de jugar en el Doce de Octubre. Cortuluá sin duda se deja ver como un buen negocio: valoriza jugadores que después pueden ir a mejores equipos y las más de las veces le dejan millonarios dividendos al dueño, o dueños, del pase del respectivo jugador, ejemplo, Miguel Borja. Está claro que no se pueden ocultar las grandes ganancias particulares con la impronta de entidad “sin ánimo de lucro” que tiene el club. Como tampoco se puede argumentar que debido a que otro, u otros, ganan mucha plata para ellos con el club, el municipio no vaya a arreglar el estadio con los mismos abundantes recursos, aumentados con las reformas tributarias municipal y nacional, con que pavimentan y hacen puentes tal vez inservibles (el fútbol mundial es hoy un lamentable negocio en el que poquísimos se lucran con la anuencia de mi-llones de aficionados). Pero lo que si no debe pasar para mal del Tuluá y la región, es que el municipio y el dueño, o dueños, del Club por una pelea de egos o de plata, defrauden una afición que aunque escasa es fiel al equipo “Corazón” y tiene todo el derecho, ganado por décadas, de ver jugar a su equipo de primera división en su estadio natural, el Doce de Octubre. No crean que porque hay permiso para jugar en Pal-mira o Cali la afición tulueña se va a desplazar hasta allá por los gastos que implica. Y ante esto último, más cínico resultaría decir que lo de los ingresos por entradas no son nada frente a los derechos televisivos o la venta de jugadores, imitando irresponsablemente a la dirigencia del América durante los 5 años que decidieron tener al equipo en la B mientras la hinchada era humillada por las demás.

Mediando, si al municipio le toca invertir muchos recursos en el arreglo del estadio (igual que al dueño de una casa que decide arrendar), pues tendrá todo el derecho de cobrar un buen canon de arrendamiento al club, quien tendrá que pagarlo a fin de subsidiar en parte los arreglos (igual que un arrendatario que arrienda una casa arreglada). Si el municipio y el dueño, o dueños, del Club no logran conciliar esto, la perjudicada va a ser la escasa pero fiel hinchada, los empleos directos e indirectos que genera el espectáculo, y por ahí derecho la imagen de Tuluá en el país y en el mundo.