El pasado jueves. en horas de la mañana, en las canchas de Cortuluá en el corregimiento de Tres Esquinas, el Concejo Municipal de Tuluá, bajo la presidencia de Claudia Mariem Rodríguez en una sesión descentralizada y con el acompañamiento de todos los concejales escuchó al presidente ejecutivo del equipo tulueño Óscar Arturo Martán toda la historia y las ejecuciones que desde 1.967, fecha de fundado, ha logrado construir en beneficio del deporte de la comarca y el buen nombre de la ciudad.



Cortuluá actualmente es un equipo que tiene en sus filas a 185 deportistas en la categorías profesional, Sub 20, sub 17, sub 15 y una academia de fútbol para las divisiones menores, además 130 personas forman parte de la nómina.



A las palabras de Martán le acompañó un video promocional de Cortuluá para dar paso luego a la intervención de varios de los concejales que asistieron al acto. El concejal Orlando Valderrama, oriundo del corregimiento de Tres Esquinas, solicitó que la juventud de dicho sector tuviera mayor participación en la plantilla del equipo tulueño.



Llener Borja, por su parte pidió que el gobierno municipal adquiera los terrenos necesarios para la construcción de canchas populares que ahora la ciudad carece de ellas y ha propuesto que el estadio Doce de Octubre sea entregado en comodato a Cortuluá.



Denny Osorio respaldó las peticiones de Lléner Borja y apuntó que en el Concejo están a la espera de la propuesta del Alcalde Municipal para prorrogar el comodato de las canchas de Tres Esquinas a Cortuluá por otros cinco años.



En el cuerpo directivo de Cortuluá existe la confianza que este semestre el equipo vuelva a jugar en el recién remodelado Doce de Octubre, donde la Gobernación y la Alcaldía Municipal invirtieron más de 2 mil millones de pesos.

En agradecimiento Cortuluá ha dispuesto no cobrar el valor de la entrada al estadio a los abonados tradicionales, concejales, personal de la Alcaldía, Imder y la Gobernación en este semestre.