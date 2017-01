Cortuluá enfrenta a Pasto

El equipo Corazón tendrá su primera aparición en encuentro futbolístico a realizarse contra Pasto en el estadio Pascual Guerrero el 4 o 5 de febrero.

El pasado martes la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, realizó el acto protocolario donde se programó el calendario para los torneos que se disputarán en el 2017, como la Liga Águila, Torneo Águila, Copa Águila y la Liga Femenina de Fútbol que se llevará a cabo por primera vez en Colombia.

Cortuluá tendrá su primera aparición el 4 o 5 de febrero y tendrá como rival al Deportivo Pasto, compromiso que se disputará en el estadio Pascual Guerrero ante la imposibilidad de jugarlo en el Doce de Octubre de Tuluá por decisión de la Dimayor que lo consideró inapropiado para jugar al fútbol.

Los orientados por Jaime de la Pava cumplen actualmente su etapa de pretemporada en Bogotá donde esta semana disputó dos partidos frente a Junior, uno de ellos lo perdió 1-0 y el segundo lo empató a cero goles. El pasado miércoles jugó contra Cúcuta donde ganó 2 a 1 con goles de Harrison Mojica de media distancia y Joao Rodríguez; el gol motilón fue obra de Jhon Miranda de tiro libre. Ayer empataron 1-1 con el Pasto y el próximo miércoles el contendor será Millonarios.

En la primera fecha de la Liga Águila I – 2017 se jugará así:

Equidad vs Junior

América vs Tolima

A. Petrolera vs Rionegro

Millonarios vs Medellín

Envigado vs Deportivo Cali

Huila vs Patriotas

Once Caldas vs Tigres

Cortuluá vs Pasto.

El compromiso Nacional-Santa Fe se aplazó para un fecha posterior.

Yair Arrechea Amú, oriundo de Santander de Quilichao, defensa que llega a reforzar el cuarteto defensivo de Cortuluá para el 2017, proviene de Deportivo Pasto y ha militado en el Deportivo Cali, Atlético Huila, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

Germán Martín Caffa, argentino, arquero de amplia experiencia. Ha jugado en Gimnasia y Esgrima, Ferrocarril Oeste de Argentina, Olimpia de Paraguay, Palestino de Chile, Nacional de Paraguay y Sportivo Luqueño de Paraguay, su más reciente equipo.

Jorge Cruz, nacido en Buena-ventura, ha dirigido por dos oportunidades al Deportivo Cali, es considerado como un gran trabajador y para la temporada 2017 será el entrenador de Cortuluá Sub 20 donde espera realizar una destacable labor.

Julio Gómez Será el entrenador de arqueros de Cortuluá, ex jugador del equipo corazón, del América y de otros equipos colombianos. Proviene del fútbol venezolano, donde se desempeñaba como entrenador de arqueros.