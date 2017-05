Cortuluá a parar al “Rey de copas”

Hoy Cortuluá-Nacional en el Pascual Guerrero 6:00 p.m, por la fecha 16 de la Liga Águila I 2017

La meritoria victoria de Cortuluá en la pasada fecha frente a Alianza Petrolera por 2-1, producto del trabajo que se adelanta en el campo de entrenamiento pero cuyos resultados no habían sido positivos, aumentan la posibilidad de que el enfrentamiento de esta tarde ante Nacional, los dirigidos por Jaime de la Pava sorprendan al encopetado líder de la Liga Águila.Cortuluá dispondrá de los siguientes deportistas para su compromiso de hoy sábado: Germán Caffa, Eduard Caicedo, Yair Arrechea, Julián Millán, Mateo Puerta, Miguel Me-dina, Diego Chica, Luis Caicedo, Bryan Fer-nández, Jean Carlos Becerra y el goleador Feiver Mercado.La fecha 17 de la Liga Águila se iniciará este martes 9 de mayo con los compromisos Huila vs Pasto a las 3:15 p.m., Envigado vs Once Caldas 7:15 p.m. y Millonarios vs Cortuluá a las 8:00 p.m.El miércoles 10 de mayo 3:15 p.m. Jaguares vs Medellín, 6:00 p.m. Equidad vs San-tafé, 6:00 p.m. Alianza Petrolera vs Patriotas. 8:00 p.m. Junior vs Bucaramanga.El jueves 11 de mayo 6:00 p.m. Tolima vs Rionegro, 8:00 p.m. Nacional vs Tigres.