El gerente del hospital departamental Tomás Uribe Uribe, Felipe José Tinoco Zapata, señaló que si bien ha tenido conversaciones con la gerencia regional de Coomeva EPS, aún no se ha logrado un acuerdo en materia de pagos para la cancelación de la deuda.

La entidad suspendió, el 22 de septiembre pasado, los servicios que le venía prestando a los afiliados de la EPS, ante la negativa de esta de pagar la deuda contraída, lo que produjo la reacción de la comunidad tulueña.

“Yo me reuní hace quince días con el gerente regional de Coomeva EPS, Germán Ignacio Bastidas, y le planteé un pago inmediato de $ 1500 millones y un plazo de un año para los $ 2000 restantes pero que lo que facturáramos en adelante, me lo pagaran al día, sin-embargo no hubo acuerdo” señaló Tinoco Zapata.

Puntualizó que sigue atento a los acercamientos que se puedan dar en los próximos días y que las puertas de la institución están abiertas para Coomeva EPS cuando se den las condiciones adecuadas.